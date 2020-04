Gf Vip, Fede Rossi contro la Lessa in difesa di Paola: "Ti piacerebbe essere come lei"

La maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono ormai fuori dalla Casa. Molti continuano a sentirsi tra loro, anche se per vedersi dovranno aspettare la fine dell'isolamento del Paese. Per fortuna ci sono i social a dare una mano in un momento così complicato per il Paese. Qualcuno potrebbe obiettare che, per sentirsi, ci sarebbero anche i mezzi privati come il telefono o le app di messaggistica istantanea, ma molti personaggi preferiscono rendere pubbliche le loro conversazioni. Tra loro ci sono anche Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, che poche ore fa si sono rese protagoniste di una videochiamata pubblica che, però, ha fatto indignare i social.

Le due non hanno certo risparmiato commenti al vetriolo contro gli ex coinqulini, in particolare contro Patrick Pugliese e contro Paola Di Benedetto. Sono state proprio le parole contro l'ex Madre Natura a scatenare maggiormente i commenti contro la modella brasiliana, che si è resa protagonista di uno scivolone in diretta Instagram. " È tipo quei mobiletti che c'erano lì con i gioielli, messi lì ", ha risposto Fernanda a chi le ha chiesto cosa ne pensasse di Paola. Non meno caustica è stata la risposta della Incorvaia: " È come una pianta grassa, che la metti lì. " La brasiliana, cogliendo la risposta dell'influencer, ha ben pensato di rincarare la dose: " Adesso è grassa. " Clizia Incorvaia, che di polemiche se ne intende visto il modo e il motivo per il quale è stata espulsa dal gioco, ha messo in guardia l'amica: " Attenzione che qui parte un casino, io intendevo come una pianta, che sta lì e rimane lì." "

Fernanda Lessa, nonostante l'avviso della Incorvaia e quello di suo marito, ha continuato imperterrita: " Sto dicendo solo che quando è uscita Sara (Soldati, ndr) lei si è buttata nel cibo e si vede. " Una frase non certo delicata quella detta dalla brasiliana, che ha scatenato un fiume di reazioni. Tra i più indignati c'è, ovviamente, Federico Rossi, compagno di Paola Di Benedetto, che su Twitter ha tuonato contro la frase poco felice della Lessa: " Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire.. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacesse a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo #gfvip ? "

Capendo di aver alzato troppo il tiro, Fernanda Lessa ha provato a mettere una pezza alle sue parole: " Lei è una figa della Madossa, ha un fisico pazzesco e un culo di marmo. Ok? Ha preso un po' più di chili e meno male, perché era troppo magra. Amata dalla sua famiglia, dal fidanzato, ha un bel fisico, ha l'età giusta, ha l'amore... Ha tutto!" " Basteranno queste parole per placare gli animi?