"Adesso i sintomi ci sono tutti" Peggioramento per Carlo Conti

Risultato positivo al Covid 19 solo qualche giorno fa, si sono ora aggravate le condizioni di salute del conduttore Carlo Conti che la scorsa settimana aveva condotto il suo programma Tale e quale show da casa a dimostrazione del suo buono stato di salute. Inizialmente infatti il conduttore aveva affermato di essere asintomatico anche se sotto controllo medico, ora invece la situazione è peggiorata ed è lui stesso che lo ha dichiarato in un post sul suo profilo Instagram dove viene mostrato un biglietto del figlio Matteo e di sua moglie con la scritta “ Ti amiamo papà ”.

“ I sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!!), questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente ”. Nonostante queste parole di rassicurazione, grande è comunque la preoccupazione di tutti i fan del conduttore, ma anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato sotto il post molti messaggi di incoraggiamento: “ Forza Carlo, ti aspettiamo per il nostro Zecchino ” ha scritto Mara Venier. “ Forza amico mio, vedrai che sarà solo un ricordo, ti voglio bene ” sono state invece le parole di Cristiano Malgioglio. E poi ancora Veronica Maya, Paola Turci, il divertente post di Jo Squillo: “ I toscanacci come te il Covid se lo mangiano a colazione, sei un grande roccia, ti vogliamo tutti bene ”.

La notizia della positività, come questa del suo aggravarsi, sono state date sempre dal conduttore: “ Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Sono a casa, praticamente asintomatico ma sotto controllo medico ” aveva scritto, ma la sua conduzione da casa aveva tranquillizzato sul suo stato di salute anche se lo stesso Conti aveva scritto:“ Sto bene, il virus mi ha colpito però sono asintomatico, però bisogna stare attenti. Non voglio fare il supereroe da una parte voglio dare la speranza ma anche un segnale ai tanti asintomatici che, inconsapevoli di trasmettere il virus, vanno in giro" .