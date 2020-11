Paolo Brosio diviso tra amore e messaggi telefonici molto sospetti

Quando perdi un oggetto molto caro con fede e con amore devi dire “Santo Antonio dalla barba bianca fammi trovare quello che mi manca”. Questo l’esordio di Paolo Brosio a Live non è la d’Urso che questa sera si scontra con cinque cattivissime sfere. “Iniziamo questa tortura” - dice sconsolato a Barbara d’Urso. Oltre a cinque sferati c’è anche una novità un ascensore in cui Brosio si incontrerà con qualcuno che non immagina, ma per il momento arrivano le polemiche. Prima tra tutte quella che lo ha visto ripreso dal Grande Fratello, per aver pregato all’interno della Casa in maniera troppo plateale. “Io credo che la fede non deve essere vissuta come un eremita e se io voglio pregare lo devo fare”.

Le schede sono tutte rosse e questo significa che tutte hanno qualcosa di negativo da dirgli. Prima tra tutti Marina la Rosa che lo accusa di averla cercata spesso in privato ma di aver fatto finta di non ricordarsi chi è in pubblico. “Io non ricordavo il tuo nome” spiega “Allora vuol dire che sei un po’ rin*oglionito e forse hai bisogno di una badante come la giovane ragazza che ti sei trovato” dice sarcasticamente riferendosi alla presunta fidanzata con cui Brosio ha 43 anni di differenza.

Anche Soleil Sorge ha qualcosa da dire come il fatto che all’Isola dei famosi dove i due si sono incontrati brosio pregava solo quando c’era la telecamera, quando questa spariva, Brosio smetteva. Vladimir Luxuria sostiene che avrebbe bisogno di “Meno incenso e più bromuro”. E proprio rimanendo in tema di donne arriva poi il momento che in molti aspettavano, ovvero l’incontro Maria Laura quella che sostiene di essere la sua fidanzata e di aver condiviso con lui molti momenti legati alla religione ma anche carnali oltre al fatto di essere anche gelosa delle ragazze che Brosio ha incontrato nella Casa. “Ci stiamo frequentando e i miei sentimenti sono in crescita” dice a Paolo Brosio visibilmente imbarazzato. “Non ti ho mai visto così, ma sei innamorato?” dice la d’Urso “Questa ragazza mi ha trasmesso qualcosa di particolare”

Un Brosio innamorato quello che appare per la prima volta in tv che però riceve un’amara sorpresa quando Soleil Sorge, lancia uno scoop ovvero che Maria Laura mentre Brosio era nella casa del Grande Fratello Vip in realtà è uscita ed è stata paparazzata con un noto imprenditore Milanese. “Ho amici più grandi di me con cui vado a cena e non mi vergogno di dirlo” anche se in questa ipotetica paparazzata pare che Maria Laura abbia baciato questo accompagnatore.

In questo giro di gossip non poteva che mancava la ciliegina sulla torta e arriva con la sorpresa dell’ascensore dove Paolo incontra Mila Suarez che sostiene che ci ha provato anche con lei inviandole vari messaggi. “Erano amichevoli- sostiene Brosio- quando te li ho mandati ero in ospedale” “A parte che non sei il mio tipo - gli risponde Mila - ma tu mi hai mandato dei messaggi e già ti stavi già frequentando con un’altra ragazza”. In studio Maria Laura ha lo sguardo torvo e attacca Mila dicendo che lei sapeva benissimo di questi messaggi e che il suo è un tentativo solo per apparire in tv. Ma la storia sicuramente non finisce qui.