Paolo Brosio e Maria Laura: un altro colpo di scena sulla loro storia d’amore

Non si ferma il gossip su una delle storie d’amore che sta facendo impazzire il web, quella tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, tra presunti tradimenti e colpi di scena. “ Per il momento il progetto è di rimanere con lui ma poi di allontanarci ” era stata la rivelazione venuta fuori la scorsa settimana da una telefonata tra Maria Laura e Diego un’imprenditore milanese con cui la ragazza era uscita quando Brosio era nella casa del Grande Fratello Vip.

Ma non solo, sottoposta alla macchina della verità due delle domande più importante che le erano state poste: “ Ti sei messa con Paolo per avere visibilità? e diventare famosa e il tuo progetto è staccarti da Paolo? ” a cui Maria Laura aveva risposto “ no ” erano risultate false. Nonostante questo e i molti pareri discordanti degli opinionisti presenti, Paolo Brosio la difende a spada non sapendo che sono pronti altri colpi di scena davvero choc.

A iniziare da una rivelazione del regista Pierluigi Arcidiacono che ha raccontato in un’intervista, di aver realizzato con Maria Laura un cortometraggio e un servizio fotografico e di aver intrattenuto con lei una relazione per lungo tempo. Relazione che poi si sarebbe bruscamente interrotta durante l’estate, quando la ragazza avrebbe cominciato a vedersi con Brosio che, a suo dire, starebbe sfruttando per cercare popolarità.

Ma anche per questa ennesima rivelazione, Maria Laura ha una spiegazione. Ammette di aver fatto il cortometraggio, “ Ma il nostro -racconta - è stato solo un rapporto lavorativo. Dopo, visto che gli ero piaciuta, parlo in maniera professionale, questo regista, mi ha proposto di fare un servizio fotografico ed in quel frangente visto che eravamo solo io e lui è nato un rapporto di fiducia. Io gli ho raccontato delle mie cose personali, ma tra noi due c’è stato solo dialogo. Mi sono allontanata da questa persona perché avevo incontrato Brosio, l’ho fatto perché questo regista, di cui non voglio pronunciare neanche il nome, era diventato molto insistente con me ”

Anche in questo caso, come per altre rivelazioni, Brosio è sempre dalla parte della sua fidanzata che difende a spada tratta da tutto e da tutti. Ma Barbara ha in serbo un’ulteriore rivelazione scottante, che viene fatta dal paparazzo Maurizio Sorge. Questo racconta che Maria Laura si sarebbe stancata della relazione con Brosio e vorrebbe fare qualcosa di più importante come una paparazzata con un personaggio del mondo dello spettacolo. “I o ho chiamato un’ufficio stampa -racconta Sorge - per cercare un ragazzo con cui fare queste finte foto rubate, ma una volta trovato lei è sparita. Io ora mi chiedo come fa Paolo Brosio a pensare che tutti noi possiamo credere ad una cosa così inverosimile come la loro storia ”.