Brosio tradito dalla fidanzata: ma il bacio c'è stato davvero?

Si torna a parlare della coppia che sta tenendo banco in questo momento, quella formata da Paolo Brosio e dalla giovane fidanzata Maria Laura De Vitis di 43 anni più giovane di lui che, dopo l’incontro della scorsa settimana, sono di nuovo a Live Non è la d’Urso per parlare del presunto tradimento di lei portato alla luce da Soleil Sorge. Esistono infatti delle immagini e anche un’intervista, che sarebbero stati registrati quando Brosio era all’interno della casa del Grande FratelloVip, che riprenderebbero Maria Laura baciarsi con un altro uomo. Queste foto mostrano i due scendere da un’auto e salutarsi con un bacio, ma quando Paolo le vede è tranquillissimo.

“ Io ho visto questo ragazzo una volta - racconta Maria Laura - non conoscevo questo ragazzo, ma mi ha gentilmente riaccompagnato a casa, ci siamo salutati e non l’ho più rivisto. Io racconto tutto a Paolo ”. E Brosio le fa eco: “ Se dovessi pensare a tutte le ragazze che ho accompagnato io nella mia vita ”. Arriva però il colpo di scena che a Live non mancano mai, ovvero l’intervista a Diego. imprenditore milanese che dice la sua quella serata. Racconta di conoscerla da poco e di averla incontrata a casa di amici comuni durante una cena. “ Abbiamo iniziato a parlare del mondo della moda e mi ha raccontato che si stava frequentando con Paolo che era preso da lei ”, al contrario racconta, che anche lei ci tiene ma non è innamorata. “ Lui dovrebbe comportarsi in maniera diversa con lei invece di andare al Grande Fratello a corteggiare le altre ”. Poi racconta di questo famoso bacio: “ Ci siamo baciati, ci siamo salutati affettuosamente davanti a casa. Si è creato qualcosa, se no non baci una persona la prima sera. Poi Paolo è uscito dalla casa, ma ti dico la verità io voglio continuare questa cosa con lei ”.