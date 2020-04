Paolo Ciavarro svela: "Ho perso la testa per Clizia"

La linea della vita di Paolo Ciavarro ha regalato emozioni fortissime e dopo esser stata trasmessa sul sito ufficiale della trasmissione, staserà verrà riproposto in diretta. Il 28enne romano ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita per il Grande Fratello, tracciando una linea fatta di alti e bassi che lo hanno portato all’entrata nella casa del Gf Vip. La sua linea si è conclusa con il nome di Clizia Incorvaia che, come lui stesso ha ammesso tra l’emozione, gli ha fatto perdere la testa.

Paolo Ciavarro, durante il lungo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, ha più volte svelato momenti importanti della sua vita. Dalla separazione dei genitori, gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, alla rinuncia di un futuro nel mondo del calcio fino all’approdo in televisione in programmi come "Forum" e "Amici di Maria De Filippi daytime". Isolato dal resto dei partecipanti, Ciavarro ha ripercorso la sua vita per il Gf tracciando una linea sul famoso tabellone trasparente. Tra momenti bellissimi e periodi difficili, Paolo è arrivato alla conclusione della linea mettendo un punto fermo sul nome della persona che gli ha cambiato la vita: Clizia Incorvaia.

Il giovane romano, che nella casa di Cinecittà si trova ormai da 84 giorni, non ha nascosto di essere profondamente coinvolto dall’influencer siciliana con la quale ha avuto una passionale storia nella casa. Con la voce rotta dall’emozione, Ciavarro ha confessato: " A questo punto lo posso dire, ho perso di nuovo la testa. Non pensavo che potesse succedere. Mi ha fatto tornare a provare emozioni che non provavo da tanto tempo ".

Paolo ha confessato di essere coinvolto da Cinzia che, pur essendo uscita dal reality a causa della squalifica, continua a dichiararsi innamorata e pronta a cominciare una storia con lui una volta uscito dalla casa. La loro storia è cominciata in sordina e solo dopo diverse settimane dal loro ingresso Paolo e Clizia hanno avuto un lento ma progressivo avvicinamento. Dopo le iniziali titubanze, dovute alle telecamere, la coppia si è però lasciata andare alla passione, tanto da costringere la produzione a censurare alcune scene bollenti.