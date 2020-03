Paolo Fox diserta l'oroscopo a I fatti vostri. Magalli: "Questione di coscienza"

In data odierna, 9 marzo, è andata in onda la nuova puntata de I fatti vostri, che ha riservato ai telespettatori alcune novità. L'appuntamento tv in questione è stato segnato dall'assenza del pubblico in studio, dovuta ad una scelta della produzione del format maturata in ottemperanza alle misure di prevenzione stabilite dal governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Secondo cui, in particolare, vanno evitati gli assembramenti. E non è solo per questo dettaglio che, ora, la nota trasmissione fa parlare di sé. Nella nuova diretta del format di Rai 2, è, inoltre, risultato assente in studio l'astrologo, Paolo Fox.

Quest'ultimo ha disertato la sua apparizione televisiva prevista per oggi, rifiutandosi di presentare al pubblico le sue previsioni astrologiche. E, a motivare l'assenza in questione, è stato il conduttore storico de I fatti vostri, Giancarlo Magalli. Il quale ha, dal suo canto, spiegato che l'inaspettata scelta -annunciata in tv- è stata maturata volontariamente dal famoso astrologo, alla luce dell'emergenza sanitaria che ha investito il Bel Paese e che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. E i cui dati -forniti dalla Protezione civile e aggiornati all'8 marzo 2020- registrano 7.375 casi di contagio totali e 366 morti.

"Sta bene. Paolo è una persona seria, ha avuto un piccolo problema di coscienza -ha quindi fatto sapere stamane, il conduttore, sul conto di Fox -. Ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava una cosa adatta". E ha proseguito, sottolineando di condividere la scelta dell'astrologo: "Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’, perchè ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque. Non vi arrabbiate per il fatto che non c'è".