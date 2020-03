Paris Hilton esce dalla torta di compleanno

Più passano gli anni e più la giovane e ricca ereditiera diventa bella. Parliamo di Paris Hilton, modella e imprenditrice statunitense classe ’81. Nonostante qualche piccolo guaio con la legge, Paris è tra le icone più apprezzate in tutto il mondo. È invidiatissima infatti, soprattutto dalle ragazze, per la ricchezza dei suoi armadi sempre stracolmi di vestiti e scarpe che mostra orgogliosamente sui social network e della vita mondana che occupa le sue giornate, tra party a bordo piscina e sfilate di moda. Sul suo social preferito, Instagram, conta oltre 11 milioni di seguaci che, nel loro piccolo, sperano un giorno di poter arrivare a essere almeno un po' quello che è lei. Paris Hilton è però inimitabile.

La conferma della sua inimitabilità è arrivata proprio ieri sera, quando la modella ha pubblicato un video in cui prepara una sorpresa per il suo amore. Da qualche tempo, infatti, l’ereditiera più famosa d’America ha ufficializzato la sua relazione con Carter Reum. Amico di lunga data della famiglia Hilton, è un autore e imprenditore noto per aver co-fondato insieme al fratello il marchio di liquori VEEV Spirits, grazie a cui sono stati citati tra le 500 società private in rapida crescita della rivista Inc. in America. Poco si sa, però, della sua vita privata prima della sua apparizione al fianco di Paris.

Nel video condiviso su Instagram, la vediamo spuntare fuori da una torta a tre piani vestita da coniglietta di Play Boy. Inutile aggiungere che la modella è veramente pazzesca: la Hilton indossa una maschera da coniglietta, che però non copre il suo sorriso smagliante, e un corpetto che lascia intravedere tutte le sue forme mozzafiato. Una sorpresa di compleanno che sarà sicuramente gradita. Tuttavia, non è ben chiaro a chi sia dedicata questa stupenda sorpresa. "Sorpresa di compleanno per…" , ha scritto Paris Hilton senza completare la frase e lasciando così i suoi followers interrogarsi sull’identità del fortunato. Stando però agli ultimi accadimenti, potrebbe trattarsi proprio del suo nuovo compagno Carter.

Con oltre 1 milioni di visualizzazioni e altrettanti commenti, lo spazio in fondo al post è stato invaso da complimenti nei confronti della sexy ereditiera. "Che classe!" , "Epica" , "Mi fai morire…" e "Top" , si legge tra gli infiniti apprezzamenti degli utenti. Qualcun altro, invece, si stupisce di come Paris sembri non invecchiare mai, nonostante i suoi quasi 40 anni. Infine, qualcuno la prega di improvvisare la stessa scenetta anche al proprio compleanno.

