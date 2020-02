Paris Hilton presenta il nuovo fidanzato sui social

Il San Valentino dei vip ha letteralmente invaso i social e tra le foto che fanno notizia c'è quella di Paris Hilton e del suo nuovo fidanzato. La ricca ereditiera ha scelto i social network per ufficializzare la sua relazione con l'imprenditore Carter Reum. La fotografia della nuova coppia sta spopolando su Instagram e in poche ore ha collezionato oltre un milione di visualizzazioni.



Paris Hilton perde così lo status di single a più di un anno dalla fine del fidanzamento con il giovanissimo Chris Zylka. A mettere la parola fine alla loro storia (con tanto di anello di fidanzamento) era stata l'ereditiera, che aveva liquidato il toy boy in fretta e furia. Ora, dopo una lunga pausa, la Hilton sembra aver ritrovato l'amore al fianco dell'imprenditore con il quale ormai non si nasconde più. La prima uscita pubblica della nuova coppia di Hollywood è avvenuta in occasione dei Golden Globes 2020, che si sono svolti a gennaio al Beverly Hilton Hotel. Paris e Reum hanno fatto il loro ingresso all'esclusivo party mano nella mano, raggianti e felici di mostrarsi in pubblico ma soprattutto freschi di frequentazione. Secondo i bene informati, infatti, la coppia avrebbe iniziato a uscire tra novembre e dicembre.

Ma chi è l'uomo che ha fatto perdere la testa a l'irrequieta Paris? L'ereditiera sembra aver accantonato la sua preferenza per i toy boy in favore di una certa maturità: il bel Carter Reum, infatti, ha 38 anni, la stessa età di Paris. Non solo. Alle spalle il suo nuovo fidanzato ha un impero finanziario solido che gli consentirebbe di non pesare sulle ricche spalle della compagna. Proprietario di due aziende e consulente per start up, Carte Reum ha all'attivo anche un libro. Senza considerare le amicizie influenti di cui l'imprenditore gode nello showbiz americano tra le quali Gwyneth Paltrow, che si vocifera sia stata l'artefice del loro primo incontro poi sfociato in amore. Nelle scorse ore Paris Hilton ha condiviso con i suoi fan e follower un dolce scatto su Instagram che la immortala con Carter nella notte di San Valentino. Un'ufficializzazione in piena regola nella notte più romantica dell'anno trascorsa, a quanto si può vedere dalle sue storie Instagram, nella calda Abu Dhabi.