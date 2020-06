Parla la ex di Harry: "Vivere nella famiglia reale inglese fa paura"

Moltissime donne sognano di sposare un principe. Inutile nascondersi dietro a un dito o chiedersi quanto le fiabe Disney abbiano condizionato (nel bene e nel male) in tal senso ragazze e bambine. Fino a pochi anni fa il principe Harry era il più “gettonato” tra le ragazze, lo scapolo d’oro. Meghan Markle è riuscita a conquistare il suo cuore e da allora tutte le altre dovrebbero essersi messe l’anima in pace. Quasi tutti abbiamo pensato che con il matrimonio si aprisse per la duchessa di Sussex uno di quei libri di fiabe in cui i protagonisti vivono in un magnifico castello, per sempre felici e contenti. Invece no.

Alcuni ritengono che la vita di persone come Harry e Meghan sia sempre facile e privilegiata. Naturalmente ciò ha un fondo molto solido di verità, ma parliamo di una verità relativa, non assoluta. Nell’ormai famoso documentario targato ITV, “Harry and Meghan. An African Journey”, Meghan Markle rivelò senza mezze misure che la vita da royal non è solo feste, abiti e diademi, confessando: “Esisto ma non vivo, non sto troppo bene”. Per questa frase la duchessa venne criticata: come è possibile che Meghan si senta soffocare a corte? Ha tutto ciò che vuole, potere, lusso, gioventù, bellezza, una famiglia perfetta. Come può essere tanto "ingrata"?

Quando Meghan Markle e il principe Harry decisero di lasciare la royal family, innescando la bomba Megxit, le polemiche di questo tipo si ripresentarono. Per quale ragione, si chiesero alcuni, Kate Middleton riesce a “reggere” bene il ritmo royal, è sempre perfetta e non si lamenta mai? Per un motivo perfino banale nella sua semplicità. Non siamo tutti uguali e non siamo tutti portati allo stesso modo per un certo tipo di vita anche se di alto livello. C’è anche qualcun altro che di recente ha tentato di spiegarci le insidie della vita a corte, la paura che può fare un palazzo reale che racchiude secoli di Storia. Questo qualcuno è Cressida Bonas, una delle ex più famose del principe Harry. Indirettamente Cressida ha empatizzato con la fragilità espressa da Meghan Markle, dando più forza al proverbio secondo il quale “non è tutto oro quel che luccica” .

Fu la principessa Eugenia a far conoscere Cressida Bonas al duca di Sussex. La loro storia d’amore durò dal 2012 al 2014. Ora la ragazza sta per sposarsi con un altro che, neanche a farlo apposta, si chiama Harry e ha intrapreso una promettente carriera d’attrice (altro dettaglio in comune con Meghan). In una intervista recente alla versione australiana del Daily Telegraph Cressida Bonas ha spiegato per quale motivo decise di non sposare il principe Harry, abbandonando il sogno di una vita da mille e una notte. Cressida ha dichiarato: “La paura di fallire, del rifiuto, la paura di sbagliare e anche quella di non essere perfetta…penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi della mia vita”. Concetti ribaditi anche nel podcast “Fear Itself”. Il timore di non essere all’altezza, di non essere abbastanza avrebbe cambiato in maniera decisiva il destino di Cressida Bonas e del principe Harry.

Secondo quanto riportato nel libro dell’esperta reale Katie Nicholl, “Harry. Life, Loss and Love”, ci sarebbe stato anche un momento ben preciso in cui Cressida si sarebbe resa conto che la vita da royal non faceva per lei. Era proprio il 2014 e la giovane stava guardando in televisione le immagini del royal tour di William e Kate in Australia e Nuova Zelanda. I duchi di Cambridge erano accompagnati da baby George e questo ritratto di famiglia felice ma costantemente sotto i riflettori avrebbe fatto scattare un campanello d’allarme nel cuore di Cressida Bonas.

A tal proposito la Nicholl ha scritto: “Cressida si era spaventata guardando il servizio televisivo sul principe William, Kate e George durante il royal tour in Nuova Zelanda e in Australia quella primavera. Non voleva affatto quel tipo di attenzione e lo disse a Harry”. A quanto pare il principe Harry era molto innamorato di Cressida e tentò di farle cambiare idea, di convincerla che la loro vita insieme sarebbe stata diversa. Troppo tardi. La decisione era ormai presa. Katie Nicholl ha raccontato: “Harry soffrì un duro colpo quando lei disse: ‘non posso farlo’. Penso che gli abbia spezzato il cuore. Per due volte Harry era stato lasciato con il cuore infranto perché le donne di cui si era innamorato non volevano condividere il tipo di vita in cui lui era nato”.

Infatti il duca di Sussex aveva già affrontato una situazione simile con il suo primo amore, Chelsy Davy. La relazione tra i due andò avanti dal 2004 al 2010 tra alti e bassi. Sembra che alla fine anche Chelsy abbia rinunciato a Harry per timore delle pressioni familiari e mediatiche che avrebbe subito dopo il matrimonio. Anche in questo caso la Davy avrebbe osservato il suo destino attraverso William e Kate. L’occasione sarebbe stata proprio il matrimonio dei duchi di Cambridge. Davanti agli occhi di Chelsy sarebbe passato tutto il suo futuro e lei avrebbe optato per la fuga.

Alcuni tabloid sostengono che si sia pentita di questa scelta, soprattutto quando era ormai imminente il royal wedding di Harry e Meghan. Tuttavia sia Cressida che Chelsy non sono più etichettate come le ex fidanzate del principe Harry. Si sono costruite delle vite diverse e appaganti, la prima nel cinema, la seconda nel mondo degli affari.