Parla il legale: "Jeffrey Epstein amava parlare della sua mania per le ragazzine"

Il vaso di Pandora che è stato scoperchiato sul traffico internazionale di minorenni portato avanti da Jeffrey Epstein continua a traboccare e a sputare fuori nuovi particolari sulla sua inquietante figura. Il 31 marzo uscirà Relentless Pursuit, un libro scritto dall’avvocato Bradley Edwards, uno dei legali che per primo diede la “caccia ” al milionario accusato di pedofilia, deceduto in carcere lo scorso agosto. Nel libro "bomba", Edwards rivela al mondo diversi aspetti della personalità deviata di Epstein, soffermandosi in particolar modo sui suoi discutibili gusti sessuali.

In un passo del libro riportato dal Mail Online, il legale scrive: “Durante il periodo della mia indagine, Jeffrey Epstein mi chiamò diverse volte per incontrarci di persona” , racconta Edwards, che difende 20 presunte vittime di abusi da parte del magnate. “La prima volta fu nell’autunno del 2015. Sedevo con due colleghi quando mi arrivò una chiamata dal numero 0000000000. Non avevo mai visto un numero simile. Era Epstein che mi disse Brad, vediamoci di persona, e cerchiamo di trovare il modo di far finire questa storia”. A questo punto il racconto dell’avvocato entra sempre più nel dettaglio della personalità di Epstein, un uomo che nonostante le inchieste e le gravi accuse nei suoi confronti, scherzava sui suoi gusti “particolari” , e non mostrava alcun segno di voler cambiare le sua abitudini deviate.

“Parlammo un’ora delle nostre vedute differenti, legali ed effettive” , continua a raccontare Edwards, che prosegue: “Lui era convinto che la sessualità femminile sia un fatto biologico e che non deve essere regolata da norme sociali. Come può una donna il cui corpo è in grado di dare alla luce un bambino, non essere pronta per l’atto della procreazione? Aveva una mente contorta, era convinto di essere invincibile. Si divertiva a mostrarmi quanto fosse protetto ed importante. Voleva risolvere i suoi guai con la legge, derivanti dalla sua condotta sessuale. Ma non aveva nessuna intenzione di cambiare davvero”.

Il quadro che Bradley Edwards dipinge di Epstein è quello di una persona dalla mente deviata, ma anche molto astuta, come dimostrano i suoi legami con gli organi di potere. Il legale nel corso del libro si sofferma sui legami del milionario con personaggi molto potenti, addirittura appartenenti ai servizi segreti americani. Non è il primo Edwards a parlare di una possibile copertura di Epstein da parte della Cia, che avrebbe aiutato a nascondere la tratta di giovani minorenni, nella quale erano implicati personaggi di spicco del jet set internazionale, dai politici agli esponenti di famiglie reali. Un nome che viene fuori nel libro è quello del principe Andrea di York, amico di Epstein, accusato da Virginia Giuffre di aver avuto rapporti intimi con lei quando era minorenne.