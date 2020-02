Parte il nuovo "Amici". E nell'uno contro tutti spuntano le Sardine

nostro inviato a Roma

Amici mai come prima. Anche quest'anno il talent di Maria De Filippi cambia le carte in tavola, si rinnova e modifica persino giorno di messa in onda. In sostanza lo show ruoterà intorno a tre «livelli»: la gara, i professori e i cosiddetti «big». E dalla A di Al Bano alla V di Vanessa Incontrada l'alfabeto del nuovo Amici è pieno di novità. Vedremo. Dunque venerdì sera su Canale 5 inizia il nuovo «serale» un mese e mezzo prima del solito, ospiti Ermal Meta, J-Ax, Ghali, Amoroso, Elisa, Emma. «Non partiamo più al sabato per un problema di palinsesto», spiega De Filippi che per tre settimane apparirà due sere di seguito, al venerdì con Amici e al sabato con C'è Posta per te. «È la prima volta che mi capita», dice confermando il rapporto con Piersilvio Berlusconi. «Le abbiamo chiesto di anticipare lo show per completare e arricchire l'attuale offerta di palinsesto», ha dichiarato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. E sarà una partenza con scontro frontale, visto che venerdì sera su Raiuno alla stessa ora Carlo Conti conduce La Corrida. Durante la presentazione di ieri è stato mostrato un video stile Iene nel quale Carlo Conti e Maria De Filippi affiancati smentivano scherzosamente (ma sul serio) la loro presunta rivalità.

Dopo tre settimane Amici tornerà al sabato sera. Ma bastasse questo. Cambia anche il regolamento. Fine delle due squadre in lotta tra di loro fino alla finale. Stavolta Amici è tutti contro tutti, non ci sono più squadre né capisquadra e ciascun concorrente gioca per sé. Dieci ragazzi in gara (sei cantanti, quattro ballerini) e tre giurie: il televoto, la Var (una sorta di adattamento «calcistico» con due super esperti, Peppe Vessicchio e Luciano Cannito) e la commissione vera e propria, formata da Gabry Ponte, Loredana Berté e la new entry Vanessa Incontrada, che è senza dubbio la più attesa. «Mi è sempre piaciuta e ho apprezzato molto il suo monologo su Raiuno». Intorno a loro, ci sarà la sorpresa Tommaso Paradiso, che commenterà la gara.

Si modifica anche «il momento comico», prendendo spunto dalla telefonata che De Filippi ha fatto a Fiorello all'Ariston. Nella prima puntata in collegamento telefonico ci sarà Luciana Littizzetto e poi chissà: «Se mi chiamasse Fiorello sarei contentissima, ma pure se mi telefonasse Celentano» spiega De Filippi quasi confermando che «la telefonata» sarà una novità fissa di questa edizione. Un altro ritorno è quello dell'intervento esterno. Anni fa fecero notizia quelli di Renzi e Saviano, stavolta toccherà alle tre Sardine Mattia Sartori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli. Parleranno sul tema dell'odio. De Filippi precisa subito: «Non sono esponenti di un partito, almeno finora, e quindi mi sono sentita libera di chiamarli. Dovrei chiamare Salvini per bilanciare le Sardine? In realtà Salvini rappresenta un partito politico, ma se qualcuno della Lega ha un messaggio importante da trasmettere ai ragazzi, per me non c'è problema». Di certo questo angolo del programma sarà uno dei più discussi dai media. Comunque, l'Amici vero e proprio si concluderà con la finale dopo sei puntate. In previsione ce ne sono altre tre (chiamiamole Amici Big) che saranno una sorta di festa. «Oltre al vincitore di Amici 19, coinvolgerò artisti che in passato hanno partecipato alla trasmissione o che hanno rivelato talento come Enrico Nigiotti o Michele Bravi tra i cantanti e Vincenzo e Sebastian tra i ballerini. Alla fine anche qui ci sarà una classifica finale ma nessun escluso». Infine Al Bano e Romina, finalmente in veste diversa. «Loro due sono presenze fisse e saranno i protagonisti di Amici Prof. In sostanza saranno gli ospiti con i quali i professori dovranno duettare, ma balleranno anche con altri. Anche qui ci sarà un vincitore, che sarà associato a un ragazzo che, grazie a questo, otterrà benefit come uscire dalla casetta oppure andare a cena con la fidanzata/o, ma niente di più».

In poche parole, Amici rinasce e mescola più del solito la componente talent con quella del varietà. «Spesso i ragazzi fanno sul web un loro piccolo talent a parte e questo può influire sull'affluenza ai casting» spiega Maria De Filippi che conosce la nuova generazione come pochi altri e ne individua i limiti con affetto: «Oggi i ragazzi sono senz'altro meno tonti di venti anni fa ma sono troppo condizionati dai cellulari e da ciò che pensa il pubblico di loro». Sante parole.