Party di compleanno in casa Matri per la piccola Beatrice

Il Coronavirus e la quarantena non hanno fermato gli italiani che stanno moltiplicando le iniziative per far sentire unito il Paese, escogitando modi originali e simpatici per trascorrere il tanto, troppo, tempo libero a disposizione. C’è chi si affaccia alla finestra improvvisandosi ballerino e cantante ma anche chi, decisamente meno estroverso, riversa tutto l’affetto che ha sui propri cari. È questo proprio quanto successo in casa Matri. Infatti, ieri la piccola Beatrice ha compiuto un anno. Non si poteva uscire, ma questo non ha di certo fermato la bellissima Federica Nargi. Insomma, si trattava solo di festeggiarlo come si deve. E, ovviamente, di questi tempi, serve maggiore premeditazione. Le’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto quindi recapitare la torta di compleanno a casa e anche le decorazioni a tema di unicorno.

Federica ha quindi condiviso sul suo profilo Instagram la foto in cui lei, il compagno Alessandro Matri e la maggiore Sofia, di appena 3 anni, spengono le candeline sulla torta insieme a Bea. Nelle sue stories, inoltre, la neomamma ha fatto sapere ad amici e parenti quanto senta la loro mancanza, facendo loro una bellissima promessa: "Presto faremo una grande festa tutti insieme!" .

Il post di compleanno, infine, è accompagnato da una dedica davvero speciale. "16.03.2019 Sei arrivata tu amore mio, tu che per la seconda volta mi hai fatta diventare mamma" , così ha esordito Federica Nargi sui social. Poi il racconto delle tipiche paure di chi sta per diventare genitore di nuovo e che si chiede se saprà amare il secondo figlio allo stesso modo del primo. Per non parlare della gestione familiare perché, con due figli piccoli, è tutto più difficile! Tuttavia, non appena la Nargi ha stretto tra le sue braccia la piccola Beatrice, ecco che tutte le paure sono come improvvisamente svanite. La showgirl ha quindi concluso: "Mi hai fatto capire che il cuore è immenso e non ha confini. Questo sicuramente non è uno dei momenti migliori ma tu rendi tutto più bello e unico. Buon primo compleanno amore mio grande" .

Anche Alessandro Matri non è stato da meno e ha mostrato un suo lato davvero tenero. "Auguri piccolina mia! Il tuo primo anno di vita si conclude in un momento particolare della vita di tutti, ma niente ci fermerà e faremo di tutto per rendere questo giorno ancora più speciale come tu hai reso speciale questo nostro anno insieme! Giorno dopo giorno mi sono sempre più innamorato di te così continuerà ad essere perché per me tu e la tua sorellona siete la mia vita! Buon primo compleanno amore nostro" , questa la dedica del papà.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?