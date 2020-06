Scandalo si abbatte sulla Regina? La voce: "Così tradì suo marito..."

Ha sempre destato interesse la vita –segreta- della famiglia reale inglese. E nel corso del tempo ci sono stati diversi esperti e molti giornalisti che hanno raccontato e analizzato il "lifestyle" dei Windsor, riportando gossip, retroscena e un’infinità di pettegolezzi. E nel mirino non ci sono solamente gli ex Fab4, o la vita di Camilla e del Principe Carlo, anche la Regina Elisabetta non sfugge allo sguardo attento dei più curiosi. Oggi è una splendida 94enne ed è una tra le sovrane più longeve del trono inglese, amata dal popolo e stimata pure dai capi di stato per la sua tempra da regina giusta, ma solare e disponibile. Elisabetta nel corso degli anni ha vissuto un lungo periodo di cambiamenti socio-culturali che hanno investo l’Inghilterra e il resto del mondo, restando lontana da pettegolezzi e voci di corridoio. Ma anche la Regina ha dovuto affrontare diversi problemi personali.

Lo svela la biografia "Elisabetta dalla A alla Z" scritta da Emily Stefania Coscione e Lavinia Orefici, entrambe esperte di famiglia reali, le quali riportano in auge un pettegolezzo che per decenni ha animato le mura di Palazzo. Tutti sappiamo che la Regina Elisabetta è sempre stata fedele al Principe Filippo, suo marito e confidente, ma in pochi sono a conoscenza che la sovrana avrebbe avuto un’amicizia intima e speciale con Lord Porchester. Lui era l’house racing manager di Buckingham Palace, ovvero il capo delle scuderie reali, e per un lungo periodo di tempo è stato uno degli amici più fidati della sovrana, e si è sempre creduto che tra i due ci sia stato un sentimento ben più profondo. Il libro (edito da Piemme) ricostruisce molto bene il rapporto tra i due, svelando molti particolari.

Soprannominato "Porchy", l’amico della sovrana era conte di Carnarvon ed aveva una linea telefonica diretta con Elisabetta. Era sposato con Jean Margaret Wallop, ed ha seguito la regina in diverse apparizioni pubbliche. Insieme hanno festeggiato la fine della seconda guerra mondiale in un party al Ritz di Londra, in quell’unica occasione in cui la Regina Madre diede il permesso di festeggiare con persone che non appartenessero alla famiglia reale. Lord Porchy è venuto a mancare nel settembre del 2001, ma la vedova è rimasta comunque molto vicina a Elisabetta tanto da essere invitata persino al battesimo di George. L’amicizia tra i due non è frutto solo di gossip, come si nota dalla biografia, in un episodio della terza stagione di The Crown, il serial sui reali inglesi, si racconta della possibile flirt tra i due. Elisabetta e il Lord, infatti, per un periodo viaggiarono fianco a fianco tra Parigi e Stati Uniti per visitare allevamenti di cavalli da corsa.