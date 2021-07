Paul Verhoeven attacca Sharon Stone: "Le parti intime? Sapeva quello che stava facendo"

Non c'è dubbio che il film Basic Instinct di Paul Verhoeven sia diventato noto anche per la celebre scena in cui l'attrice Sharon Stone, durante un interrogatorio, si trova ad accavallare le gambe con fare lascivo, mentre la macchina da presa inquadra da vicino il suo corpo, mostrando le sue parti intime.

Nella recente autobiografia dal titolo The beauty of living twice, Sharon Stone racconta di una presunta "promessa" secondo la quale il regista le aveva assicurato che le sue parti intime non sarebbesto state visibili sullo schermo. Cosa che, naturalmente, non è successa e Basic Instinct ha costruito il proprio successo su questa scena, basata non solo sulla recitazione della Stone, ma anche sulla sua bellezza e sul suo corpo. Per questo Sharon Stone aveva già dichiarato in passato di essere stata convinta a girare quella scena con l'inganno.

Dell'argomento è tornato a parlare il regista stesso. Paul Verhoeven, infatti, si trova in questi giorni al Festival di Cannes, dove ha presentato in anteprima mondiale il suo ultimo film, Benedetta. Intervistato da Deadline, Paul Verhoeven è tornato a parlare della scena "incriminata" e del fatto che Sharon Stone si fosse definita sorpresa nel vedere la scena dell'interrogatorio di Basic Instinct sullo schermo quando in realtà, sempre secondo il regista, l'attrice sapeva perfettamente quello che stava facendo.