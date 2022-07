Paura al concerto di Dua Lipa: fuochi d'artificio esplodono tra il pubblico

Attimi di paura durante l'ultimo show di Dua Lipa alla Scotiabank Arena di Toronto. La popstar inglese stava concludendo il suo concerto, quando sono stati fatti esplodere alcuni fuochi d'artificio in mezzo al pubblico. Le molteplici esplosioni hanno creato il panico in platea e, tra il fuggi fuggi generale, qualcuno è rimasto ferito fortunatamente in modo non grave.

Le immagini di quanto avvenuto negli attimi finali dello show di Dua Lipa in Canada sono state pubblicate dal sito americano TMZ, che ha raccontato l'incidente consumatosi alla Scotiabank Arena mentre l'artista si stava esibendo con la band e i ballerini sul palco. Nel filmato pubblicato dal portale statunitense si vedono i fuochi d'artificio scoppiare in mezzo al pubblico tra gli spettatori a ridosso degli spalti, che si allontanano velocemente dall'area. Gli scoppi si susseguono rapidamente: alcuni fuochi rimangono circoscritti a terra, mentre altri si alzano verso il soffitto, esplodendo e lasciando cadere tra la folla scintille e residui infuocati. Alla fine sono tre i feriti, che hanno riportato lievi bruciature sulla pelle e sui vestiti.

Lo spettacolo pirotecnico non era previsto nello show - soprattutto perché è vietato all'interno di luoghi chiusi come l'arena di Toronto - ma gli spettatori non hanno capito cosa stesse davvero succedendo in quel momento. Qualcuno ha temuto addirittura che si trattasse di un attentato. I fuochi d'artificio sarebbero stati introdotti illegalmente da alcuni fan, che sono riusciti a eludere i controlli di sicurezza fatti dagli addetti al momento dell'ingresso. La polizia canadese sta indagando per capire come sia stato possibile introdurre oggetti pericolosi nell'Arena e per individuare i responsabili dell'atto.

A poche ore dall'accaduto Dua Lipa ha voluto parlare ai suoi fan dell'incidente: " L'altra notte fuochi d'artificio non autorizzati sono esplosi tra la folla durante il mio show a Toronto. Creare uno spazio sicuro e inclusivo ai miei spettacoli è sempre stata la mia prima priorità e io e il mio team siamo scioccati e confusi come voi". Nel messaggio pubblicato nelle storie del suo account Instagram la popstar britannica si è infine scusata: "Lo spettacolo è stato bellissimo ma sono profondamente dispiaciuta per l'incidente e per tutti coloro che si sono spaventati, sentiti poco sicuri o non abbiano goduto dello show per colpa dell'accaduto ". E ora le registrazioni dei filmati di sorveglianza sono al vaglio delle autorità locali per individuare i responsabili.

]]