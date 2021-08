Paura per Enrica Bonaccorti: "Il braccio si è spostato, ho sentito crac"

Un movimento maldestro, poi la paura. "Ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito crac". Enrica Bonaccorti ha ricostruito così la dinamica dell'improvviso infortunio domestico di cui è stata recentemente protagonista. E di cui, adesso, porta le conseguenze. La conduttrice televisiva savonese, infatti, è apparsa stamane in tv – come ospite del programma mattutino di Rai1, "Dedicato" – con un braccio ingessato, immobilizzato e legato al collo con un foulard bianco. Una condizione che le impedisce di svolgere determinati movimenti e che la costringe pertanto a richiedere spesso un aiuto.

"Ero nella mia casa all’Argentario, non ho visto tre gradini e sono caduta. Ho visto il braccio andare da una altra parte, la mano dall’altra e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare nulla, mia figlia mi sta aiutando tanto. Mi mettono il reggiseno, mi allacciano le scarpe…", ha raccontato Enrica Bonaccorti, che nel programma di Rai1 condotto da Serena Autieri ha poi ricordato l’amica e collega Raffaella Carrà ad un mese esatto dalla sua scomparsa. "Oggi e domani sarei dovuta essere a Santo Stefano per omaggiarla, ma a causa della caduta sono qui. La ricordiamo qui insieme con tutto l’amore che posso trasmettere. Era straordinaria, preservava sempre il pubblico", ha proseguito la conduttrice, che ha poi svelato di aver abitato vicino alla compianta regina della tv sia a Roma sia all’Argentario. "Abbiamo condiviso gli stessi panorami", ha commentato, proprio nei momenti in cui nella località toscana veniva celebrata una santa messa in suffragio dell’artista scomparsa il 5 luglio scorso.

L’infortunio domestico che ha impedito ad Enrica Bonaccorti di partecipare a quel momento commemorativo, in realtà, non è stato un episodio del tutto isolato. Per l'attrice 71enne, insomma, il momento non è dei più fortunati. Già nelle scorse settimane la conduttrice aveva riportato, sempre tra le mura della sua casa in Toscana, una frattura che l’aveva costretta a recarsi d’urgenza all’ospedale di Orbetello e a sottoporsi l’indomani ad un intervento chirurgico. "Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono", aveva chiosato Enrica, raccontando sui social la propria disavventura.