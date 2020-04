Pechino Express 2020, anticipazione della finale

La prossima settimana andrà in onda la finale di Pechino Express 2020. Il programma condotto da Costantino della Gherardesca in onda su Rai 2. Dopo l’eliminazione dei Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), in gara sono rimaste 3 coppie: i Wedding Planner (Carolina Gianuzzi e Enzo Miccio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), e le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni). Il programma è stato registrato alcuni mesi fa, quindi da molto tempo si sa chi sono i vincitori e le vincitrici del gioco.

Ritornando alla semifinale, puntata del 7 aprile, le coppie nella prima notte in Corea, hanno sfogliato l’album con le foto del loro percorso e si sono abbandonate alle emozioni. I concorrenti hanno anche scritto delle lettere al rispettivo compagno di viaggio e non sono mancate delle lacrime. La classifica nell’ultima prova è stata questa: Wedding Planner, Gladiatori e Collegiali. Max e Marco hanno vinto, ma non hanno avuto il vantaggio di guadagnare un posto in classifica. I Gladiatori hanno assegnato i palloncini ai Wedding Planner e dieci minuti di attesa al tappeto rosso alle Collegiali. Nicole non ha accettato di buon grado la penalità, perché ormai giunte alla settima penalità durante la gara.

Alla fine della puntata, Enzo e Carolina hanno scelto di eliminare i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi) in quanto sono stati loro i vincitori.

Riferendoci ad una piccola anticipazione dell’ultima puntata, secondo quanto riportato da Tvzap, proprio alla fine della semifinale è andato in onda il promo della finale. Si vede Carolina urlare contro Enzo Miccio e le Collegiali cantare, e proprio Miccio chiede del pane per fare la scarpetta, e successivamente, durante una festa notturna il conduttore si vede urlare a qualcuno che non compare nell’inquadratura: “Siete i vincitori dell’ottava edizione di Pechino Express” .

Sui social sono iniziate a circolare varie ipotesi. Chi sarà il vincitore?