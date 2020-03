Penelope Cruz dona materiale sanitario all'ospedale di Madrid al collasso

La Spagna è oggi il terzo Paese al mondo con la maggiore mortalità da coronovirus. Il Paese è entrato in quarantena da pochi giorni ma l’aumento dei contagi è impressionante e gli ospedali iberici sono al collasso. In questa difficile situazione Penélope Cruz e Javier Bardem sono scesi in campo per sostenere medici e infermieri spagnoli nella dura lotta al virus, fornendo materiale sanitario.

Ad annunciarlo è stata l’attrice sul suo profilo Instagram, dove ha confermato che a breve saranno disponibili 100mila guanti e 20mila mascherine del tipo FFP2 per gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid-19. Penelope Cruz, insieme al marito e collega Javier Bardem, è riuscita a trovare un discreto quantitativo di materiale di sicurezza oggi quasi introvabile e destinarlo all’ospedale "La Paz" di Madrid. Il nosocomio della capitale è uno dei più grandi del paese ma dallo scoppio della pandemia si è riempito velocemente di malati arrivando al collasso.

Con un post pubblicato nelle scorse ore Penelope Cruz ha confermato l’arrivo degli aiuti: " Dopo molti giorni alla ricerca di un modo per trovare le forniture mediche necessarie per acquistare e donare agli ospedali, Javier e io abbiamo finalmente trovato un modo. Grazie all'aiuto logistico di Inditex siamo stati in grado di acquistare 100.000 guanti in nitrile e 20.000 maschere di tipo FFP2, che ora sono arrivati all'ospedale La Paz di Madrid ".