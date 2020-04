"Perché non fai un figlio?", Paola Turani sbotta: "Non ce la faccio più a stare zitta"

"Siete inopportune, senza un briciolo di tatto verso altre donne come voi" , così Paola Turani, influencer e modella di origini bergamasche, ha esordito sui social dopo i continui messaggi dei follower. All’ennesimo appunto su una sua possibile gravidanza, la Turani non ha retto e si è sfogata contro l’insensibilità di molte e la mancanza di tatto su una tematica delicata che spesso nasconde problemi serie e profondi.

" Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più. Scrivo mentre mi tremano le mani dal nervoso, ma certo, loro non possono capire come mi fanno sentire ogni volta che mi scrivono quelle cose ". Paola Turani è un fiume in piena e nel suo ultimo post condiviso su Instagram ha sfogato tutta la sua rabbia contro coloro che non riescono a mettersi nei panni di un’altra donna " di cui non siete a conoscenza della situazione che sta vivendo in privato e che preferisce tenere tale ". Parole che, come lei stessa ha spiegato, le hanno causato dolore e frustrazione. Non uno ma decine i messaggi ricevuti sul perché lei e suo marito non facciano figli, ma si circondino di cani e animali. Domande che “fanno male a chi come me non è madre”.