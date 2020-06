"Quando i congiunti ti vengono a trovare". Ma la foto della moglie di Bonolis fa indignare i fan

Piovono nuove e pungenti critiche dal mondo del web per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, in questi ultimi periodi, è presa costantemente di mira dai suoi "seguaci" che non smettono di criticare ogni mossa, ogni foto, ogni scatto che l’imprenditrice condivide su Instagram. E dopo le critiche per una borsa fin troppo costosa, e gli attacchi per un’esternazione infelice sul virus, a indignare i fan è una foto.

Sonia Bruganelli non compare nella foto "incriminata", ma mette in mostra uno degli uffici della sua società di produzione, in un momento di relax tra un incontro di lavoro e un altro. Tra i volti seduti attorno al tavolo spunta anche quello di Paolo Bonolis che, in tenuta sportiva, sorride intanto che la moglie scatta la foto con il suo cellulare. "Quando i congiunti vengono a trovarti sul posto di lavoro", si legge dalla didascalia di accompagnamento. Ma da quel che sembra, a nessuno è piaciuta la foto di Lady Bonolis. Lo scatto immortala il suo team di lavoro in modalità assembramento e, soprattutto, senza l’utilizzo della mascherina. "E questa pagliacciata? Cosa vuol dire?", chiede un utente indignato. "Non so proprio cosa dire. Solo che Bonolis non si può proprio vedere con i pantaloni corti", scrive un fan della Bruganelli. "Io veramente non capisco. Perché ostentare tutto questo?", continua un altro follower. "Io eviterei le scarpe sul tavolo. Portano i germi", si legge ancora tra i commenti. "Rappresentate il borgo zotico dell’umanità".

Critiche che si spendono con parole pungenti e piccate che, però, non smuovono di certo la tempra di Sonia Bruganelli. La moglie del conduttore di Mediaset, infatti, non si scompone e non risponde alle accuse ricevute per la foto pubblicata sui social. Perché può contare anche su una fetta di utenti che apprezza il modo di porsi con gli altri e che adora la sua vitalità. Spuntando tante emoticon a forma di cuore, tanti "brava", e tanti "sei simpatica", e c’è chi domanda persino quando verranno trasmesse le nuove puntate dello show di Canale 5. Due pesi e due misure, in pratica. A indignare più che altro non è la foto in sé, ma l’esternazione "congiunti" e la poca distanza tra un individio e un altro. In un tempo in cui il Covid fa ancora paura, bisogna rispettare i limiti e gli obblighi imposti per impedire la diffusione del virus. Limiti che, da quel che sembra, la Bruganelli non ha rispettato.