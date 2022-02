“Perché sono qui?”. Ed è imbarazzo dalla Clerici

Gaffe a È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici su Rai1. Durante la trasmissione, la conduttrice interagisce con il pubblico a casa mediante un gioco telefonico che, però, nell'ultima puntata è stato oggetto di un fraintendimento tecnico. Il gioco dei bonsai è uno dei preferiti dal pubblico a casa, che deve indovinare da quante foglie è formata la pianta. Durante questo gioco si verificano spesso degli inconvenienti e l'ultima puntata ha confermato che gli l'imprevisto nel programma di Antonella Clerici è dietro l'angolo.

Poco prima dell'una, al telefono di Antonella Clerici chiama la signora Luisa di Macerata. Come al solito, la conduttrice ha cercato di essere affabile con la concorrente, così come sempre fa con chiunque chiami nel gioca. " Tu hai già pranzato o stai pensando cosa cucinare? ", chiede Antonellina, cercando di scambiare qualche convenevole con la concorrente. La risposta della signora Luisa, però, spiazza tutti: " Non ho ancora pranzato perché stavo aspettando voi ma, io volevo giocare a I fatti vostri! Come mai sono qui? ".

"Pronto? Io stavo ad aspettà voi ma volevo giocà ai Fatti vostri. Come mai qui?" #ESempreMezzogiorno pic.twitter.com/llKKuFLoek — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2022

Comprensibile l'imbarazzo in studio per la conduttrice e per i suoi collaboratori. Antonella Clerici, mettendo a frutto la sua lunga esperienza televisiva, è riuscita a replicare con furbizia, strappando una risata: " Tesoro, guarda, ora chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo ". Tanto di cappello per la prontezza di riflessi di Antonella Clerici di uscire da una situazione così kafkiana ma quanto accaduto oggi non è una novità assoluta per il programma, che già in passato si è trovato a fare i conti con persone che, per sbaglio, sono finite a giocare nel programma di Antonella Clerici.