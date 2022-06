Pier Silvio Berlusconi: "Un nuovo progetto di futuro internazionale per continuare a crescere"

"Mediaset sta guardando a un nuovo progetto di futuro internazionale per continuare a crescere (con la holding Media for Europe, ndr)" . Durante la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, a Cologno Monzese, l'amministratore delegato di Mfe Pier Silvio Berlusconi ha sì rimarcato le difficoltà degli ultimi anni fra pandemia e guerra e il conseguente calo della pubblicità e dell'attenzione del pubblico dovuto ai nuovi device, ma ha anche evidenziato come Mediaset abbia rivisto "con grande lucidità" i costi, "senza mai toccare l'occupazione. Non ci abbiamo neanche pensato - ha voluto rimarcare - Siamo riusciti a mettete una nuova marcia in termini di intensità editoriale e abbiamo trovato la forza per ripartire" . Per questo si è detto "più orgoglioso di prima dell'offerta di Mediaset" .

Il nuovo progetto

"Gli ultimi due anni sono stati tostissimi", ha detto Berlusconi. "Siamo tutti sulla stessa barca con la pandemia e la guerra sulle nostre teste. C'è stato un calo della pubblicità e un calo dell'attenzione del pubblico legata ai nuovi device ma Mediaset ha rivisto con grande decisione tutti i costi senza mai toccare l'occupazione e con grande attenzione al prodotto". Nonostante quesi cali, la voglia di andare avanti non è mai venuta a mancare. E, proprio per questo, si è continuato a lavorare per arrivare ad una nuova collaborazione internazionel. "T utte le nostre attività, però, sono in Italia" , ci ha tenuto a sottolineare. Media For Europe è, infatti, una società olandese attiva nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata nella produzione nella distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su diverse piattaforme, oltre che nella produzione e nella distribuzione cinematografica e multimediale e nella raccolta pubblicitaria. Questo progetto è stato possibile grazie a una nuova marcia verso lo sviluppo editoriale. "Abbiamo trovato al nostro interno la lucidità e la forza per ripartire e sono orgoglioso molto più di prima dell'offerta di Mediaset".

I numeri favorevoli allo sviluppo

In questi anni Mediaset ha saputo sfruttare anche le occasioni negative per andare avanti e fare più prodotto. "Mediaset ha creato un sistema di comunicazione cross-mediale unico in tutta Italia e in tutta Europa, dal web alle reti tematiche fino al polo radiofonico che è leader in Italia" , ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. "Oggi l'assemblea di Mfe, ha approvato il bilancio - ha, poi, continuato - guardando al futuro continuano ad esserci la guerra e il Covid sulle nostre teste, ma stiamo guardando a un nuovo progetto di futuro internazionale perché bisogna crescere". I numeri sono dalla loro parte: "Mediaset è l'unico operatore con una quota di pubblico sopra il 30%: il 34,7% di share per Mediaset e il 28,2% per Mediaset Espana".