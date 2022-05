Piero Pelù cade durante il concerto e batte la testa: come sta il cantante

Si è conclusa nel peggiore dei modi la prima parte del tour di Piero Pelù "Litfiba - L'ultimo girone 1980-2022". Il 24 e 25 maggio il cantante fiorentino si è esibito con la sua band all'Alcatraz di Milano davanti a migliaia di fan, ma durante la prima serata è stato vittima di un brutto incidente, che ha avuto importanti ripercussioni sulla sua salute.

Per celebrare i quarantadue anni di carriera Piero Pelù, Ghigo Renzulli e gli altri componenti dei Litfiba hanno deciso di riunirsi per fare un ultimo tour insieme. Una tournée in giro per l'Italia divisa tra aprile-maggio e luglio-agosto. Nell'ultima tappa in programma a Milano, che si è tenuta all'Alcatraz, però, Pelù ha avuto un brutto incidente. Il cantante si stava esibendo e ha deciso di avvicinarsi al bordo del palco per sentire il calore del pubblico. Pelù ha messo un piede sulla transenna che conteneva i fan delle prime file e questi lo hanno tenuto per alcuni istanti. Ma all'improvviso, nonostante l'intervento di un addetto alla sicurezza, l'artista fiorentino si è sbilanciato all'indietro e, senza nessuno che lo tenesse, è precipitato su una base del palco che si trovava alle sue spalle.

L'impatto, come si vede dal video che lo stesso Piero Pelù ha condiviso sulla sua pagina Instagram, è stato violento. Oltre alla schiena, il cantante ha sbattuto il collo e la testa sul bordo della palco. Lui si è immediatamente rialzato e ha proseguito lo show, rimanendo però seduto. Terminato lo spettacolo, dopo i primi accertamenti medici, Piero Pelù è tornato sui social network per raccontare quanto accaduto. " Il segno del rock'n'roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7", ha spiegato il rocker toscano, condividendo con i suoi follower le radiografie fatte, poi ha scherzato: "Ecco, ora mi conoscete anche da dentro! ".

Un incidente simile era accaduto pochi giorni fa a Loredana Bertè, che era stata costretta a rinviare l'ultimo concerto della sua tournée. Fortunatamente le date dell'Alcatraz per Pelù erano le ultime in programma per la prima parte del tour 2022 dei Litfiba. Il rocker avrà tutto il tempo necessario per recuperare le forze in vista del ritorno sul palco il prossimo 3 luglio a Legnano.