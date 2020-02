Piero Pelù, parla la moglie: "All'inizio era troppo immaturo"

In una intervistata rilasciata al settimanale Oggi, Gianna Fratta - moglie di Piero Pelù - parla della sua storia d'amore con l'ex leader dei Litfiba e rivela: "All'inizio, dopo cinque mesi l’ho lasciato perché era troppo immaturo".

Piero Pelù, uno dei volti simbolo del rock nostrano, e Gianna Fratta, direttrice d'orchestra, si sono sposati lo scorso settembre a Firenze ma si sono conosciuti nel 2016. A fare il primo passo è stato il cantante, ma dopo cinque mesi di fidanzamento, la donna ha preso una decisione inaspettata: "Dopo cinque mesi l’ho lasciato perché era troppo immaturo". Per paura di perdere Gianna, Piero ha provato a mettere la testa a posto: "È tornato sui suoi passi, l’ho fatto soffrire e gli ha preso la strizza".

Nonostante in un suo storico pezzo - "Gioconda" - Piero Pelù cantasse "L'anello no, no scordatelo", Gianna Fratta rivela che la scelta del matrimonio è partita proprio da lui: "Ha capito che potevo volare via, non voleva perdermi". A dispetto dell'apparenza, la donna confessa che nel privato Pelù è dolcissimo: "Anche a Sanremo non pensava alla gara, non si ricordava neanche la sua posizione nelle varie classifiche. Lui tifava Rancore, è generoso".

Piero Pelù è già padre di tre figlie e non può sperare in una quarta paternità; Gianna Fratta ha escluso la maternità dalla sua vita: "Ho scelto di non avere figli perché sono sempre in giro con l’orchestra, non riuscirei a seguirlo. E non potrei mai rinunciare al mio lavoro".

Nonostante Gianna sia una direttrice d'orchestra, non è stata neanche presa in considerazione l'ipotesi di affrontare insieme il palco del Teatro Ariston: "Ci sarebbe stato l’effetto Al Bano e Romina, tutti si sarebbero concentrati sulla mogliettina". "Però sono felice di avere visto al Festival direttrici donne, ragazze che dirigono ce ne sono ancora troppo poche, è un ambiente maschilista. Se poi sei pure carina, guai", aggiunge la donna.

Sanremo a parte, Gianna ritiene improbabile qualsiasi tipo di collaborazione artistica tra lei e Piero Pelù: "Siamo diversi, lui così rock, io classica, lirica". "Però potremmo studiare un progetto ad hoc, perché no?", chiosa possibilista la Fratta.

