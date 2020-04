Pink dopo la sua lotta contro il Covid-19: "Ho avuto paura"

L'emergenza globale di coronavirus continua a registrare vittime e casi positivi di contagio. Il patogeno colpisce indistintamente tutti, a prescindere dall'età anagrafica e ceto sociale d'appartenenza. E, in un'intervista esclusiva concessa alla conduttrice Ellen DeGeneres per The Ellen DeGeneres show, Pink ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lunga lotta da lei affrontata con il figlio di 3 anni contro il Covid-19. In particolare, nel corso del suo ultimo intervento -registrato in collegamento da casa - ha fatto sapere di aver accusato i primi sintomi, dell'infezione da Covid-19 contratta insieme al figlio, tra il 18, il 19 e il 20 marzo.

"Mi sono svegliata in una notte, in cui la febbre di mio figlio saliva ed era costante e io non potevo respirare. Ed ho avuto bisogno dell'ausilio del mio nebulizzatore per la prima volta in 30 anni della mia vita", ha così esordito nel suo intervento, che intanto è mostrato in un video condiviso sulla pagina Instagram ufficiale di Ellen DeGeneres.

Il drammatico racconto della cantante Pink guarita dal #COVIDー19

"Mi sono svegliata una notte e non potevo respirare"

"Dovreste arrabbiarvi se ho potuto fare un tampone e voi no!" pic.twitter.com/GE98UV3LNZ — Sky tg24 (@SkyTG24) April 9, 2020

E, incalzata dalle domande di quest'ultima, l'artista 40enne ha inoltre palesato che senza l'uso del suo inalatore d'aria non sarebbe riuscita a respirare. "Ed è a quel punto che ho iniziato ad avere paura", ha aggiunto visibilmente provata.

La situazione era degenerata per la cantante quando il figlio di soli 3 anni, Jameson, cominciava a lamentare alcuni dolori al petto e difficoltà respiratorie. "E quello è il momento in cui ti chiedi 'ok, ora andiamo in ospedale?', 'cosa facciamo adesso?' - sono le parole con cui ha raccontato ad Ellen il terribile momento in cui si era preoccupata molto per la salute sua e di suo figlio-. P erché questa è la cosa più spaventosa che io abbia mai affrontato ad oggi nella mia vita".

E, a conclusione del suo ultimo intervento, non ha lesinato parole neanche circa la limitata possibilità di sottoporsi al test sul coronavirus, lanciando un monito generale: "Dovreste arrabbiarvi se io ho potuto fare il tampone e voi no. Ma arrabbiarvi con me non serve a nulla. E resta che voi non riuscite ad ottenere il test. Dobbiamo arrabbiarci per questo e cercare di risolvere la situazione".

Nella descrizione di un suo recente post condiviso con il web sul suo profilo Instagram - contenente una foto che la ritrae insieme al figlio di 3 anni- Pink aveva rivelato di essere risultata positiva con il piccolo ai test sul Covid-19, sostenuti grazie all'aiuto del medico di famiglia. E non solo. Perché aveva, inoltre, scritto di essere risultata negativa insieme a Jameson ai secondi test effettuati.