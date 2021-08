Pioggia di stelle al Lido. Le dive di Hollywood si presentano in massa

Ritorno alla normalità vuol dire anche uscire a riveder le stelle. Soprattutto quelle del cinema che sfileranno sul tappeto rosso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, da domani fino a sabato 11 al Lido di Venezia. Dopo l'edizione di passaggio di un anno fa, disertata da molte star statunitensi per la pandemia, ecco che la Mostra numero 78 tornerà ad ospitare interpreti e registi dei film presentati. Il fermento è grande, gli uffici stampa inviano ai giornalisti decine di appuntamenti con talent più o meno famosi e si riaffacciano timidamente i primi party come quello di preapertura della bibbia del cinema Variety che stasera, sulla terrazza del Danieli, omaggerà il presidente della giuria, Bong Joon-ho, il regista premio Oscar di Parasite.

Ma già da domani la Mostra del cinema sarà quasi tutta al femminile. Perché, ad aprire le danze del concorso, ci sarà Penelope Cruz, musa di Pedro Almodóvar che, con Madres Paralelas aprirà il festival. Sul palco, a fare gli onori di casa, ecco la madrina Serena Rossi che sta attraversando un periodo professionale particolarmente felice tra cinema e tv. Ma l'elenco delle presenze femminili è lungo e pieno di sorprese, come il Leone d'Oro alla carriera che andrà a Jamie Lee Curtis, l'indimenticabile interprete di Una poltrona per due e della saga horror con lo spietato Michael Myers di cui presenterà l'ultimo atteso sequel Halloween Kills (nei cinema dal 21 ottobre). L'attrice Maggie Gyllenhaal sarà invece presente per il suo esordio da regista, The Lost Daughter, adattamento da Elena Ferrante. Con lei le interpreti Dakota 50 sfumature Johnson e Olivia The Crown Colman. Mentre in concorso ci sarà una grande e affermata regista come Jane Champion accompagnata, per The power of the dog, da Kirsten Dunst e Elisabeth Moss, la protagonista di The Handmaid's tale. A proposito di serie tv, Jessica Chastain presenterà Scenes from a marriage, remake di Scene da un matrimonio di Bergman, prossimamente su Sky. Mentre un'altra regina, «di scacchi», del piccolo schermo, Anya Taylor-Joy, sarà presente per Last night in Soho, una sorta di musical ai tempi, rivendicativi, del metoo. A vent'anni dalla scomparsa di Lady Diana, una delle star più attese al Lido è Kristen Stewart che si è completamente trasformata per interpretare la principessa in Spencer di Pablo Larraín.

A fare da cerniera con la schiera di attori uomini che popoleranno la Mostra ecco Javier Bardem da 11 anni sposato con Penelope Cruz con cui presenterà Competencia Oficial degli argentini Gastón Duprat e Mariano Cohn. Ma l'attore spagnolo è anche nel cast all star dell'atteso remake Dune di Denise Villeneuve (dal 16 settembre in sala) che vedrà a Venezia Timothee Chalamet insieme a Oscar Isaac protagonista di altri due film, Il collezionista di carte di Paul Schrader in concorso e la serie tv tratta da Scene di un matrimonio. Per The Last Duel di Ridley Scott (in sala dal 14 ottobre) torna insieme la coppia da Oscar formata da Ben Affleck e dall'amico di infanzia Matt Damon premi Oscar nel 1998 per la sceneggiatura originale di Will Hunting - Genio ribelle.

Non mancheranno naturalmente le stelle di casa nostra visto che tra tutte le sezioni del festival, comprese quelle autonome della Settimana della Critica (ecco Alessandro Borghi cattivissimo in Mondocane di Alessandro Celli) e delle Giornate degli Autori, abbiamo contato ben 63 film italiani, per tacere del Leone d'Oro alla carriera a Roberto Benigni.

Già solo in concorso ci saranno Elio Germano per il misterioso America Latina dei fratelli D'Innocenzo, Claudio Santamaria e Pietro Castellitto nell'esplosivo Freaks out (in sala dal 28 ottobre) di Gabriele Mainetti, Toni Servillo che si sdoppia per Mario Martone in cui interpreta l'Eduardo Scarpetta di Qui rido io e per Paolo Sorrentino nell'autobiografico e corale È stata la mano di Dio che vede anche come splendida protagonista Luisa Ranieri. Fuori concorso per Il bambino nascosto di Roberto Andò ci sarà Silvio Orlando, protagonista anche con Servillo - di nuovo! - del carcerario Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, mentre per La scuola cattolica di Stefano Mordini si fronteggeranno molti nuovi interpreti della cosiddetta Generazione Z, tra cui la già affermata Benedetta Porcaroli, lanciata dalla serie Baby.