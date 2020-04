Pippa Middleton, cupido reale per far riavvicinare Kate e William

La vita dei reali inglesi è sempre stata una fonte di grande interesse per la gente comune e, soprattutto, per la stampa. E prima ancora che i riflettori si puntassero su Meghan ed Harry, tutti erano in apprensione per la vita di coppia di Kate e William, ora famiglia rodata che ha superato persino una crisi e amatissimi duchi di Cambridge. Tra il 2005 e il 2007, anno in cui la coppia ha dovuto affrontare diverse crisi, sono stati più volte pizzicati dalla stampa inglese, curiosi di sapere tutti i dettagli possibili sulla loro romantica e travagliata storia d’amore. Tutti sappiamo che i duchi ora sono una famiglia felice, nessuno però sapeva che proprio Pippa Middleton, amata sorella di Kate, in passato sarebbe diventata una sorta di cupido in gonnella per mettere a tacere tra i due i dissidi.

Infatti secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete, pare che sia stata proprio Pippa Middleton nel 2007 a sostenere Kate in un momento molto particolare della sua vita e, proprio la sorella della futura duchessa, avrebbe fatto in modo che William tornasse su i suoi passi e riconsiderasse la storia con la Middleton. In quel periodo infatti non era idilliaco il rapporto tra i duchi di Cambridge, i quali presi da una vita frenetica, avevano rischiato di mettere in serio pericolo la loro unione. Si sono infatti lasciati nel 2007 per tornare insieme solo dopo qualche mese. E qui entra in scena Pippa Middleton. La giovane che ha sempre avuto un rapporto bellissimo con la sorella, ha convinto Kate a fuggire in una breve vacanza in Irlanda. L’intenzione era quella di far distrarre la Middleton e di mettere in ordine i cocci della sua vita. Quella vacanza però pare che sia stata fondamentale. In quel periodo sono trapelate diverse foto di Kate e di sua sorella che, insieme, si divertivano a Dublino. Foto che, ovviamente, sono arrivate fino a Londra e allo sguardo attendo di William. Il principe proprio grazie a questo espediente avrebbe riconsiderato la sua vita con Kate, tanto è vero che i due, dopo quanto successo, sono tornati insieme nel luglio del 2007.

La coppia si è sposata nel 2011 in una cerimonia leggendaria. Le fonti più sicure di corte affermano quindi che se non fosse stato per quel viaggio e per l’intervento di Pippa, ora non ci sarebbero Kate e William né i duchi di Cambridge.