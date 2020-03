Pippa Middleton è stanca di essere famosa. La sorella di Kate vuole vivere nell’anonimato

Tutti cercano la notorietà, il flash dei fotografi, l’attenzione della stampa e l’amore del fan. Quando finalmente si raggiunge il successo, in molti però non riescono più a gestire la propria vita, tampinata da curiosi e paparazzi, tanto da bramare di scivolare (di nuovo) nell’anonimato. È quello che sta succedendo a Pippa Middleton. La sorella più giovane di Kate Middleton, che da poco ha compiuto 36 anni, ad oggi, resta una delle personalità di spicco nell’alta borghesia britannica. Lei è una donna bellissima, di grande cultura, la cui immagine popola sempre e comunque le prime pagine dei giornali di gossip. Ora Pippa dice basta. Dopo aver conquistato il successo, sente il bisogno di tornare ad essere semplicemente una Middleton, una moglie e una lavoratrice.

Questa ricerca di una tranquillità interiore, da diverso tempo, sta scuotendo la vita di Pippa Middleton. Come rivelano alcuni tabloid inglesi, la sorella della futura Regina stanca di essere seguita da giornalisti e fotografi, avrebbe persino mentito sul suo nome pur di non farsi riconoscere. Qualche giorno fa, almeno come riportano i gossip, Pippa sarebbe salita su un taxi e, nonostante avesse indossato occhiali scuri e abiti informali, sarebbe stata riconosciuta dal tassista. Anziché confermare la sua identità, avrebbe detto di chiamarsi Lucy Middleton. Indispettita, sarebbe scesa dall’abitacolo e avrebbe aspettato un altro taxi vicino un portone, nascosta da sguardi indiscreti. Essere la sorella di Kate non è facile, questo è vero, eppure Pippa Middleton ha sempre cercato le luci della ribalta e ora, proprio quel successo tanto agognato, forse non riesce più a digerirlo.

Eppure tutti ricordano il giorno della matrimonio dei Duchi di Cambridge, quando per giorni e giorni, le attenzioni si sono riversate su Pippa, il suo abito che ha indossato e, soprattutto, il suo lato b. Da quel momento in poi per la bellissima sorella di Kate si sono aperte le porte della notorietà. Non si è fermata più. Ha scritto diversi libri di cucina, ha lavorato per alcuni giornali di moda e ha partecipato anche a maratone di beneficenza. Poi nel 2017 il matrimonio. Non è stato un royal wedding, ma è stato bello quasi quanto quello di Kate. Pippa infatti ha sposato James Matthews, uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, banchiere e figlio di una dinastia di albergatori di hotel a 5 stelle, con un patrimonio di 2 miliardi di stelline. Poi è arrivato il primo figlio. Dopo 12 anni però, Pippa Middleton sente il bisogno di staccare la spina, e cercare di tornare a vivere serena e felice solo con la sua bellissima famiglia.