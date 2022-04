Il politicamente scorretto di Michela Giraud conquista Netflix

In un'altra epoca e in un altro tipo di società si sentirebbe dire che Michela Giraud "fa ridere come un uomo". Ma la comica romana, apparsa a Colorado e Lol - Chi ride è fuori riesce a far ridere proprio perché è una donna. Con il suo spettacolo stand-up La verità, lo giuro! in arrivo il 6 aprile su Netflix, Michela Giraud decostruisce e annienta ogni possibile pregiudizio o preconcetto e si presenta al pubblico affamato, sola, su un palcoscenico di cui è l'assoluta protagonista.

Registrato al Vinile di Roma La verita, lo giuro! è uno spettacolo in cui la Giraud spinge all'ennesima potenza la sua comicità: quella, cioè, che prende la femminilità e l'allontana da qualsiasi rimasuglio di stilnovo dantesco. Via le donne che sono solo angeli del focolare, che parlano come in un romanzo di Jane Austen e che svengono alla vista del sangue. Michela Giraud, quasi suo malgrado, diventa emblema di un mondo di intendere il femminile che è moderno, attuale e soprattutto reale. Nel racconto dei corpi che cambiano, dell'adolescenza vista come un incubo per l'incapacità di relazionarsi all'altro sesso, Michela Giraud racconta se stessa e, soprattutto, racconta una fetta di popolazione che finalmente può ridere di se stessa, sentendo le battute venire da una "voce amica", scevra di crudele ingiustizia e piena invece di una divertita partecipazione.

La forza di Michela Giraud, che viene confermata nello spettacolo di Netflix della durata di un'ora, è proprio quella di usare un politicamente scorretto che non guarda al passato, ma che è ben radicato nel presente, in una società che finge l'inclusività solo per ottenere una sorta di patentino di buona educazione. Michela Giraud, invece, divora il palco: pur stando ferma e senza altri strumenti di scena se non un abito che rifletta la luce che lo colpisce, questa giovane comica romana non si premura di tirare il freno a mano, non si nasconde dietro un facile buonismo con battute fiacche che servono soprattutto per non far arrabbiare nessuno. Sboccata, romana fino al midollo, capace di sviscerare anche i suoi momenti di fragilità trasformandoli in materiale comico, Michela Giraud continua a essere una ventata d'aria fresca in un mondo artistico dove voci come la sua non solo sono preziose, ma sono fondamentali.