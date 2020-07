"Tu sei davvero una ignorante!". Pioggia di insulti sulla Bruganelli

Ancora una volta il mondo dei social si scaglia contro Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e abile imprenditrice, prima, durante e dopo il lockdown è stata sempre presa di mira da gli hater che non hanno mai lesinato nel lasciare su Instagram commenti algidi e al veleno. Commenti che, molto spesso, mettono in scena un vero e proprio botta e risposta tra i fan e gli odiatori della Bruganelli. E dopo che sono finite nella bufera le sue spese folli, la cena da 250 euro con la mascherina personalizzata, i commenti post lockdown fuori luogo, ora nel mirino è finita la sua vacanza a Trani. Di ritorno da Ibiza, ora è in Italia alla riscoperte delle nostre bellezze. Lady Bonolis, infatti, incurante dei commenti che ha ricevuto nelle ultime settimane, continua a pubblicare foto su foto in cui mette in mostra le sue bellezze da quella vacanza di relax che sta condividendo con il marito e i figli.

"Punti di vista", questa è la didascalia dell’ultima foto della Bruganelli che è finita nella bufera, in cui la bellissima imprenditrice si è fatta immortale nella sua stanza d’albergo con i capelli raccolti, un accappatoio bianco e un orologio di oro giallo in bella mostra. Non si sa a cosa sia collegata la foto che è stata condivisa su Instagram, ma è bastato questo scatto per scatenare una nuova e bruciante polemica. "Sei sempre la solita cafona coatta", scrive uno dei suoi follower, "Ti sei solo arricchita. Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te! Invece di perdere tempo a postare le tue ca****, preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo,ne hanno proprio bisogno".

Il commento non è passato inosservato e, anche se ha racimolato molti like, ha messo in moto un vero e proprio botta e risposta tra i fan che hanno preso le difese di Lady Bonolis. "Ma voi siete dei malati", scrive un fan. "Sei sempre il solito. Ma conosci solo queste 4 parole?", tuona un latro utente. E ancora. "Ma che paura. Questa è tutta invidia. Entro la fine della giornata tutti si saranno dimenticati di te". Per fortuna, oltre a queste bagarre, la foto di Sonia Bruganelli è stata sommersa di cuori e di tanti altri commenti positivi. Simbolo che i gli hater molto spesso non vincono contro il buon cuore dei fan.