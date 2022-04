"Infezioni sul set per l'acqua sporca": cosa è successo a Poseidon

Poseidon è il film diretto da Wolfgang Petersen nel 2006 che andrà in onda questa sera alle 21.11 su Iris. Tratto dal romanzo di Paul Gallico, L'avventura del Poseidon, il film è in realtà il remake della pellicola del 1972 diretta da Ronald Neame che vedeva come protagonista l'attore Gene Hackman.

Poseidon, la trama

Sul transatlantico Poseidon al largo dell'Oceano Atlantico circa duemila persone stanno alzando i calici per festeggiare la fine dell'anno e dare il benvenuto a quello nuovo. Il Poseidon - come il Titanic - ha la nomea di essere una delle navi più belle e più grandi mai costruite, con le sue ottocento cabine e i suoi tredici ponti. La serata sembra perfetta, di quelle da ricordare negli anni a venire. Tuttavia, quando il capitano Michael Bradford (Andre Braugher) sta facendo il suo discorso per la fine dell'anno, il primo ufficiale di vedetta sul ponte nota l'avanzata di un'onda anomala che rappresenta un grave pericolo per l'imbarcazione. Nonostante una disperata manovra di salvataggio, l'onda si abbatte sulla fiancata sinistra della nave e il Poseidon si ribalta.

Quelli che sopravvivono all'impatto seguono gli ordini del capitano di restare uniti, con la speranza di un salvataggio. Tuttavia il giocatore d'azzardo Dylan Jones (Josh Lucas) e l'ex sindaco di New York (Kurt Russell) - in cerca della figlia - decidono di ribellarsi agli ordini e di cercare da sé la propria salvezza, mentre pian piano il livello dell'acqua si alza e le speranze di non morire affogati si assottigliano sempre di più. I due uomini saranno accompagnati da una madre single con il figlio, un clandestino e un uomo depresso (Richard Dreyfuss) che, proprio a causa dell'impatto, ha riscoperto l'amore per la vita e, insieme agli altri, vuole sopravvivere a ogni costo.

Un film da record: ecco perché

Lavorare al film Poseidon è stata una sfida ardua per molti membri del cast. Secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, molti membri del cast e della troupe tecnica andarono incontro a numerose infenzioni a causa della necessità di girare molte scene in dell'acqua sporca per molte ore, ogni giorno. Inoltre il protagonista Josh Lucas venne ferito durante una scena sott'acqua quando il personaggio di Kurt Russell lo colpisce con la torcia sulla testa. Lucas, per una manovra non riuscita del tutto, finì col ferirsi un occhio. Inoltre non tutti rimasero soddisfatti del montaggio finale della pellicola. Sempre secondo IMDB Richard Dreyfuss prese in qualche modo le distanze dal progetto quando ammise di aver accettato il ruolo solo per una mera questione di soldi. Nel 2017 l'attore ha scritto un post su Twitter in risposta a un tweet del figlio in cui scriveva chiaramente: "Ho usato i soldi di Poseidon per pagarti il college."

I used the Poseidon money for your college. — Richard Dreyfuss (@RichardDreyfuss) September 17, 2017

Candidato ai premi Oscar nel 2007 per i Migliori effetti speciali curati dall'Industrial Light & Magic e Moving Picture Company insieme alla Hydraulx, Poseidon è un film entrato nella storia del cinema anche per uno strano primato mondiale. Come spiega Coming Soon la nave che si vede all'interno del film è stata ricostruita digitalmente basandosi sulle sale della Queen Mary 2, il transatlantico britannico che collega il porto di Southampton con quello di New York in "soli" sette giorni. Sempre secondo Coming Soon il set della nave ribaltata fu costruito sulla sommità di una grande serbatoio d'acqua, che veniva riempito e svuotato in un breve lasso di tempo. Ed è proprio la nave ad aver portato il film di Wolfgang Petersen a entrare nel Guinness World Record. Secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, il comitato elesse la nave di Poseidon come il design in computer grafica (la cosiddetta CGI) più dettagliato di quell'anno, il 2010.