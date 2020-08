La "profezia" di Maria De Filippi: "Cosa accadrà a Belen e Stefano"

Il gossip dell’estate, quello che interessa la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino, ogni giorno che passa si trasforma in una vera e propria soap-opera. E ora sull’argomento prende parola anche Maria De Filippi, in un’intervista che ha rilasciato di recente su Gente. La conduttrice delle reti Mediaset conosce personalmente i due divi che da settimane sono nel mirino dei fan e dei procacciatori dei gossip e, forse, potrebbe essere l’unica persona che potrebbe avere un’opinione chiara e precisa sulla questione. E infatti nell’intervista che ha rilasciato al magazine italiano, più volte afferma che Stefano De Martino è "un vero combina guai" e che "lui fa più pasticci di tutti". Ma andiamo con ordine.

"Dopo la fine del lockdown e dopo che avevo letto ciò che è successo tra i due, prima di tornare a Napoli, Stefano ha chiesto di passare a Roma. Voleva vedermi – esordisce Maria De Filippi-. So perfettamente che tutte le volte che viene a trovarmi vuol dire che ha combinato qualche guaio. Lui è fatto così", ammette la De Filippi. I due sono legati da una profonda amicizia che non è stata scalfita dai segni del tempo né tanto meno da tutti i pettegolezzi che hanno interessato la vita dell’ex ballerino. "Lui è un ragazzo molto particolare – aggiunge -. Ha la capacità di farsi voler bene e, soprattutto, riesce a farsi perdonare anche l’imperdonabile. Lo ha fatto anche con me. Ha avuto una storia con una ballerina di Amici eppure sono sempre riuscita a trovare qualcosa di buono nelle sue azioni. Ne ha combinate tante. È un vero combina guai".

E durante l’intervista, Maria De Filippi non poteva di certo non dire la sua su quel gossip che sta scuotendo il mondo del web. "Secondo me tra Belen e Stefano ci sarà un ritorno di fiamma – ammette -. Lui ha una strana capacità. Fa i disastri e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata lì e tu gli perdoni tutto – rivela -. Condivido il comportamento di Belen. Lei sa emozionarsi. È sempre rimasta una bambina nel cuore. Tra due non so come finirà – commenta-. Si metteranno insieme o forse no. Però, secondo me, nulla è da escludere", conclude. E intanto sul web si cercano ancora dettagli su una possibile riappacificazione ma per ora tutto tace.