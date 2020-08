Maria De Filippi svela: "Dissi io a Emma che Stefano l'aveva tradita con Belen"

Il triangolo più chiacchierato dell'estate è senza dubbio quello composto da Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Ma esattamente otto anni fa due di questi stessi protagonisti furono al centro di un altro scandalo amoroso, quello che coinvolse da vicino Emma Marrone. Oggi a rivelare come andarono le cose è Maria De Filippi. Intervistata dal settimanale Gente la popolare conduttrice Mediaset ha svelato le circostanze in cui la cantante salentina venne a conoscenza del tradimento subito dal fidanzato di allora, De Martino, che si era innamorato perdutamente di Belen.

L'edizione 2012 di Amici di Maria De Filippi viene ricordata soprattutto per la fine dell'amore tra due dei suoi beniamini: Emma Marrone e Stefano De Martino. La coppia, nata all'interno della scuola durante la partecipazione nelle vesti di allievi, fu protagonista della nuova stagione del talent con ruoli diversi. Lui ballerino professionista, lei come guest star di numerose puntate del Serale. Ma è proprio durante lo svolgimento della fase finale della trasmissione che si consumò il tradimento di Stefano De Martino. Il ballerino si era invaghito di Belen Rodriguez, presenza fissa dell'edizione 2012 di Amici 11, e a farne le spese fu la cantante.

A distanza di molti anni è Maria De Filippi a rivelare come Emma venne a sapere del tradimento. Fu la popolare conduttrice a parlare con l'artista salentina, dopo settimane di rumor e indiscrezioni, di quanto stava accadendo tra il ballerino e la bella argentina sempre più vicini. " Chiamai Stefano in camerino - ha raccontato al settimanale Gente la conduttrice - e gli chiesi: "Cosa stai combinando?". E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io ".