"Preferisco glissare...". Se De Martino ma il gossip a giorni alterni

Essere personaggi pubblici ha molti pro, perché è inutile nascondersi dietro un dito: essere famosi, o almeno riconoscibili, dà accesso a numerosi privilegi nella vita di tutti i giorni e non solo. Ovviamente esiste anche il rovescio della medaglia, fatto dai contro, che rappresentano ciò che un personaggio è tenuto a concedere per mantenere il suo status di privilegiato. Perché la vita, in ogni suo aspetto, è sempre un equilibrio di dare e avere, soprattutto quando si riceve un tornaconto importante in qualità di personaggio pubblico, che consiste nella fama e nel vil denaro. Perché questa premessa? Perché è risultato piuttosto stucchevole il tentativo di Stefano De Martino di glissare le domande su Belen Rodriguez durante la sua ultima intervista televisiva.

Stefano De Martino nasce televisivamente nella scuola di Amici di Maria De Filippi ed è qui che, una volta conclusa la sua esperienza come alunno, è stato richiamato in veste di ballerino professionista. Era ancora un ragazzino ma i giornali di gossip iniziarono a interessarsi a lui per la liaison con la "compagna di scuola" Emma Marrone. Il tutto finché Stefano non decide di fare quel passo avanti e sfamare le cronache rosa iniziando una relazione con Belen Rodriguez, anche lei parte integrante del cast di Amici.

Sono passati molti anni da quell'episodio, direte voi. Sicuramente sì, ma nel frattempo Stefano De Martino non ha deciso di ritirarsi a vita privata. Anzi, il tira e molla con Belen tra matrimonio, separazione, nuova relazione, ancora separazione e di nuovo insieme dura da allora. E di certo i due non hanno disdegnato i paparazzi in passato oppure il self-gossip nato con i social, dando in pasto al pubblico i loro momenti di vita privata. Anche perché, se questi personaggi sono quello che sono, sia in tv che sui social dove hanno milioni di seguaci, in parte è proprio grazie al gossip. Ma forse ora De Martino, in qualità di conduttore Rai, si sente troppo oltre per un certo tipo di notizia. Chi lo sa.

A onor del vero, mentre Stefano De Martino da qualche tempo sembra aver assunto un atteggiamento divistico e snob, che mal si sposa con la sua storia e il suo presente, Belen Rodriguez è molto più coerente e non si nasconde dietro un dito, rispondendo apertamente alle domande sulla sua nuova relazione col marito. Anzi, l'argentina ci scherza anche su, attirandosi ancor di più le simpatie del pubblico.