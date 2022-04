"Pronti a sposarsi". Quelle voci su De Martino e Belen

Per ora sono solo rumor, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Secondo fonti vicine alla coppia più chiacchierata di sempre, Stefano De Martino sarebbe pronto a stupire la showgirl argentina inginocchiandosi per la seconda volta. Per i più ottimisti, insomma, entro fine 2022 potrebbero esserci seconde nozze per Belen e Stefano.

Da " nessun ritorno di fiamma altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo " a " ci risposiamo " il passo sembra essere stato breve. La prima è una dichiarazione rilasciata da Stefano De Martino lo scorso gennaio nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della sera, dove negava un riavvicinamento con l'ex moglie. La seconda invece è un'indiscrezione emersa sulle riviste di gossip negli ultimi giorni e che sta entusiasmando i fan della coppia.

Nell'ultimo numero del magazine Nuovo, in edicola questa settimana, un'amica del conduttore di "Stasera tutto è possibile" ha spifferato la volontà di Stefano De Martino di sancire il ritrovato amore con Belen con nuove nozze. " Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un'altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio ", ha dichiarato la donna. Come, quando e se ci saranno davvero le nozze non è dato saperlo, ma intanto il gossip attorno alla coppia si infiamma.

Ad alimentare i pettegolezzi, in realtà, ci aveva già pensato Belen Rodriguez durante l'ultima puntata de Le Iene. La showgirl, nel rispondere ai commenti degli hater, ha scherzato sull'imminente addio, parlando di presunti tradimenti. " Fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne quindi potresti essere una scelta ", aveva replicato punzecchiando l'hater, che le chiedeva se poteva "rubargli" Stefano. L'ironia non sembra mancare all'interno della coppia, che sempre più spesso viene pizzicata in giro - da sola o in compagnia di Santiago e Luna Mari - dai paparazzi sempre pronti a seguirli.

I weekend nelle Langhe e l'uscita al parco insieme ai bambini sono solo alcuni dei momenti che Belen e Stefano si sono ritagliati nelle ultime settimane per cimentare il loro amore. Una storia che sembra un film e che ora, se le voci venissero confermate, potrebbe allungarsi con un nuovo capitolo. E i fan della coppia, che non hanno mai smesso di credere nel ritorno di fiamma, ora aspettano un nuovo felice epilogo.