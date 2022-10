"Lo prendo a calci nel...". Scontro di fuoco tra Mughini e Mariotto

Ballando con le stelle è appena cominciato e fa già discutere sia dentro che fuori dalla pista da ballo. Il Codacons chiede che Selvaggia Lucarelli sia esclusa dalla giuria per l'evidente conflitto di interessi per la partecipazione del fidanzato. Iva Zanicchi si è lasciata sfuggire un colorito epiteto all'indirizzo della giornalista (ma poi si è scusata). E, come se non bastasse, Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto hanno litigato. Insomma come inizio non c'è male.

Che la nuova stagione del talent di Rai Uno si preannunciasse infuocata lo si era capito alla vigilia. Il cast messo insieme da Milly Carlucci, infatti, è ricco di personaggi discussi e discutibili soprattutto dai giudici, che non hanno guardato in faccia a nessuno al momento di alzare le palette. Se ne è reso conto Giampiero Mughini che, dopo il suo foxtrot portato in pista con Veera Kinnunen, è stato bacchettato dalla giuria nonostante lui avesse messo le mani avanti: " Siamo in un gioco e bisogna divertirci e sorridere. Non vorrei che qualcuno lo prendesse troppo seriamente ". Solo Zazzaroni ha premiato il concorrente con un sei, mentre gli altri giudici sono andati calando: dai quattro di Canino e Smith al tre della Lucarelli fino allo zero di Guillermo Mariotto.

Mughini e Mariotto rissa in diretta

Eppure la premessa fatta dallo stilista non sembrava preannunciare un voto simile. " C'è una particolare allure da Gattopardo nella sua esibizione", ha commentato Mariotto prima di alzare la paletta: "Lui ha un atteggiamento forte e quella spocchia, la cazzimma, potrebbe essere portata più nel ballo. Hai la più brava maestra, quindi usala, facevi gesti strani ". Giampiero ha ringraziato, sostenendo di volere prendere le sue parole come un augurio. Ma gli animi distesi hanno impiegato pochissimo a accendersi.