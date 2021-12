Preparate i fazzoletti per il padre moribondo

Avvertenza, prima della visione. Preparate i fazzoletti, se avete la lacrima facile, perché questo film ha tutti gli ingredienti per commuovere la platea. Protagonista della storia è, infatti, John, che ha 34 anni ed è una persona gentile. Di professione fa il lavavetri, in quel di Belfast, dove vive insieme con il suo bimbo di 4 anni, Michael, visto che la madre se ne è andata da casa, subito dopo la nascita, senza dare più notizia di sé. John, con l'aiuto anche delle mamme dei suoi compagni di classe, è riuscito ad occuparsi egregiamente del suo erede, ma il destino ha deciso di metterci il carico negativo. L'uomo, purtroppo, ha un male incurabile, che sta avvicinando, sempre più, la fine della sua esistenza terrena. Nel poco tempo che gli rimane da vivere, John deve fare la cosa più importante della sua vita: trovare una famiglia adottiva alla quale affidare il suo bambino. Inizia così un pellegrinaggio tra le coppie disponibili, selezionate per l'adozione, in compagnia del ragazzino e di una assistente sociale che ha preso a cuore la loro storia. Un campionario di vari personaggi: coppie che hanno già deciso il futuro scolastico di Michael, altre con mamme autoritarie e pignole, donne single, caotiche famiglie numerose e via dicendo. E John sta sempre peggio. Insomma, con un simile soggetto, inevitabile l'abbondanza di fazzoletti soffiati. Fidatevi di Uberto Pasolini, regista con una sensibilità notevole, capace di trattare un tema così delicato, come quello del trapasso, senza sbracare. Del resto, aveva già firmato quel capolavoro di Still Life, sempre in tema di morte, confermando non solo la sua bravura, ma anche la capacità di rappresentare sentimenti così delicati e importanti. Niente orpelli, ma nitidezza nelle inquadrature, lasciando che siano la storia e le immagini eloquenti a fare la differenza. Da applausi, poi, sono i due protagonisti, James Norton, Daniel Lamont, che incantano anche solo con uno sguardo silenzioso verso di loro o la camera. Fatevi un regalo: andate a vederlo (con scorta di fazzolettini).