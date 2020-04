La primatologa amica dei Sussex: "Per il Principe Harry sarà difficile trovare un equilibrio"

Ci sono diverse voci che si espongono in prima linea per capire come sarà la nuova vita del Principe Harry e di Meghan Markle ora che hanno divorziato, definitivamente, dalla corona inglese. Più che altro si tratta di amici e confidenti degli ex duchi i quali, conoscendo da vicino e personalmente sia la tempra di Meghan che quella di Harry, ipotizzano come si potranno adattare alla loro vita fuori dalla famiglia reale. In un recente intervista che è stata pubblicata su Radio Times, la primatologa Jane Goodall, donna di scienza e di fama mondiale, è stata interrogata in merito alla situazione che gli ex duchi stanno vivendo. La Goodall è molto amica di Harry e Meghan, oltre che ad essere molto quotata nell’ambiente scientifico per le sue scoperte avveniristiche su gli scimpanzé. Conosce gli ex duchi perché è una delle poche personalità che è stata ospite alla dimora di Frogmore e che ha avuto la possibilità di conoscere il piccolo Archie.

Durante l’intervista la donna afferma che è rimasta in contatto con il Principe Harry anche dopo la sua partenza per gli Stati Uniti. "Questo è un momento molto particolare per lui – afferma Jane Goodall -. Stenta a trovare un equilibrio. La sua vita ha preso una svolta che lui stesso ora non riesce a gestire". Da quel che sembra, la primatologa andrebbe a confermare i gravi problemi che il Principe Harry sta affrontando da solo. Problemi di lavoro, di convivenza e soprattutto problemi legati alla sua lontananza da casa. "Non voglio azzardare, ma avevo già predetto che il piccolo Archie sarebbe cresciuto lontano dalla famiglia reale – continua la scienziata-. Avevo sempre supposto che sarebbe diventato un uomo con le sue sole forze e con l’aiuto solo dei suoi genitori".

Sta di fatto che suona quasi profetico la confessione di Jane Goodall, dato che lei aveva avuto rapporti con i duchi nell’estate del 2019 e la bomba che sconvolto tutti, e famiglia Windsor compresa, è stata lanciata solo a gennaio del 2020. Sta di fatto che, al di là di chiacchiere e rivelazioni dell’ultimo minuto, la voglia di indipendenza da parte dei duchi era già nell’aria da tempo. Meghan in tutto questo è l’unica che si è adattata alla vita di Los Angeles. Il Principe Harry è quello più restio, ancora legato a Londra e alla sua famiglia. Chissà se, in un modo o nell’altro, riuscirà a trovare la propria dimensione.