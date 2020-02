Il principe Andrea rifiuta una promozione dalla regina Elisabetta

Il principe Andrea è tuttora nel bel mezzo della tempesta Epstein. La notizia dell’imminente matrimonio della figlia, la principessa Beatrice, non è servita a spostare di neanche un millimetro l’attenzione dei media dallo scandalo che ha travolto il duca di York e tutta la royal family. Del resto stiamo parlando di un caso molto complicato e dai risvolti terribili. Il principe Andrea si è ritirato a vita privata nel novembre del 2019, dopo una disastrosa intervista rilasciata alla BBC. Un intervento che avrebbe dovuto salvarlo e che, invece, si è trasformato nelle sabbie mobili della sua reputazione.

Con il ritiro la regina Elisabetta ha stabilito anche che il duca di York non avrebbe più potuto beneficiare della rendita da 249mila sterline. Inoltre lo scandalo Epstein è scoppiato proprio pochi mesi prima il sessantesimo compleanno del terzogenito di Sua Maestà. Secondo i tabloid erano già in corso i preparativi per una grande festa che avrebbe riunito la famiglia reale inglese il prossimo 19 febbraio. I guai del principe Andrea avrebbero congelato tutto. Il Daily Express, però, sostiene che la regina Elisabetta avesse pianificato di fare un regalo molto importante al figlio, ovvero nominarlo ammiraglio della Royal Navy.

Un onore che spetta ai membri senior dei Windsor. Per tradizione la sovrana regala nuovi titoli o incarichi ai figli per i loro compleanni. Il principe Andrea ha già ottenuto le cariche di vice ammiraglio per il suo cinquantacinquesimo compleanno e di contrammiraglio quando compì cinquant’anni. La nomina di ammiraglio, invece, resterà un miraggio, almeno per ora. Il principe Andrea, infatti, avrebbe rifiutato l’onore concessogli da Sua Maestà proprio a causa dello scandalo Epstein. A quanto pare il duca di York preferirebbe evitare di offrire il fianco per ulteriori critiche e polemiche accettando un dono così importante quando la sua posizione non è ancora stata chiarita di fronte alla Legge.

Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: “Per convenzione al duca di York spetterebbe la promozione militare per il suo sessantesimo compleanno. A seguito della decisione di Sua Altezza Reale di ritirarsi dai doveri pubblici nell’immediato futuro, il duca di York ha chiesto al Ministro della Difesa di rinviare questa promozione al momento in cui Sua Altezza Reale tornerà ai doveri di corte”.

I sessant’anni dovevano rappresentare un altro traguardo nella vita e nella carriera militare e reale del principe Andrea. Le cose, però, sono andate diversamente. Tuttavia il rifiuto del figlio della sovrana dovrebbe essere solo temporaneo, almeno nelle intenzioni. Il duca di York ha sempre respinto tutte le accuse che gli sono state mosse dopo la morte di Epstein, ma rimangono ancora molti punti oscuri in questa vicenda.

L’Express sostiene che per il compleanno del principe le campane di Wesminster Abbey suoneranno a festa, ma questo potrebbe essere l’unico onore tributato ad Andrea. A quanto risulta non vi saranno le tradizionali bandiere del Regno Unito a sventolare sugli edifici governativi il prossimo 19 febbraio. Far sventolare le bandiere durante i compleanni reali è un segno di rispetto riservato a soli dieci membri della royal family: la regina (naturalmente), il principe consorte, i loro figli, Camilla Parker Bowles, Sophie di Wessex, Kate Middleton e il principe William. Una consuetudine che il presunto comportamento del principe Andrea ha spezzato almeno per quest’anno.