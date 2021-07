Il principe Carlo tradisce la parola data a Filippo: caos a Palazzo

Sta per scoppiare una nuova guerra a Buckingham Palace? Non bastavano le liti furibonde tra William e Harry. Secondo il Times anche il principe Carlo e il fratello, il principe Edoardo, sarebbero ai ferri corti a causa del titolo di duca di Edimburgo e di una promessa per ora non mantenuta.

Chi è il nuovo duca di Edimburgo?

Una domanda, questa, a cui in teoria sarebbe facile rispondere. Il titolo appartenuto al principe Filippo, per tradizione, spetta all’erede al trono. In pratica la situazione è più complicata. Quando i figli dei re inglesi si sposano, di solito ricevono in dono il titolo di duchi. Un’altra tradizione di famiglia. Per Edoardo, però, si fece un’eccezione. Il 19 giugno 1999, giorno del loro matrimonio, lui e Sophie divennero i conti di Wessex. Tuttavia la regina Elisabetta avrebbe garantito loro che, alla morte del principe Filippo, avrebbero ereditato il ducato di Edimburgo. Una promessa con tanto di nota ufficiale, risalente proprio al 1999, che diceva: “La regina, il duca di Edimburgo e il principe di Galles hanno concordato che al principe Edoardo sarà concesso il ducato di Edimburgo quando l’attuale titolo ora detenuto dal principe Filippo tornerà alla Corona”.

Il principe consorte è morto lo scorso aprile, ma le cose non sono andate come la regina Elisabetta aveva previsto. Il titolo è passato automaticamente al principe Carlo, il quale, dicono i tabloid, non avrebbe alcuna intenzione di cederlo al fratello. Edoardo ha aspettato per più di vent’anni, forse invano. Pensare che il principe Edoardo è sempre stato molto vicino al principe Filippo, condividendone ideali e progetti, come quello del “Duke of Edinburgh Award”.

Dunque sembrava naturale che il titolo venisse ereditato da lui. Per la verità Sophie di Wessex ha raccontato, in un’intervista al Telegraph citata da Vanity Fair, che il principe Filippo avrebbe personalmente promesso il titolo a Edoardo. La contessa ha rivelato: “Siamo rimasti un po’ sorpresi. [Filippo] è venuto direttamente da noi e ha detto che gli sarebbe piaciuto molto che prendessimo in considerazione l’ipotesi di ricevere il titolo”.

Anche le fonti del Times concordano sul fatto che il principe Edoardo non diventerà duca di Edimburgo a breve. Una ha chiarito: "Allo stato attuale il principe [Carlo] è il duca di Edimburgo e spetta a lui decidere cosa sarà del titolo. Non andrà a Edoardo". Un altro insider ha dichiarato: "Per quanto riguarda il principe [Carlo] il titolo non andrà ai Wessex".

Chi ha ragione?

Il principe Carlo non sarebbe affatto d’accordo con la volontà paterna. Questo potrebbe creare ulteriori attriti e rivalità nella royal family. A questo punto chi ha ragione? È possibile raggiungere un compromesso? Abbiamo visto che il principe di Galles ha dalla sua parte la tradizione, ben ancorata alla storia inglese. Il primo duca di Edimburgo, infatti, fu creato nel 1726 e il primo a potersene fregiare fu Federico Luigi di Hannover, il nipote di re Giorgio I. Federico divenne poi principe di Galles nel 1729. Purtroppo per lui non divenne mai re, poiché morì 9 anni prima del padre, Giorgio II.

A quel punto il titolo di duca di Edimburgo passò al figlio di Federico, ovvero il principe Giorgio che, nel 1760, divenne re Giorgio III. Poiché al momento dell’ascesa al trono l’unico titolo che conti è quello di re, tutti gli altri vengono sublimati, fusi nella Corona. Potremmo dire più facilmente che cadono in disuso. Ciò significa che il sovrano è l’unico a poter dare a questi titoli estinti una nuova vita, per esempio cedendoli. Così, nel 1764, il ducato di Edimburgo passò al fratello di Giorgio III, cioè il principe Guglielmo del Galles e poi al figlio di quest’ultimo, Guglielmo Federico, il quale morì senza lasciare eredi.

Il ducato di Edimburgo, come logica conseguenza, cessò di esistere fin quando, nel 1866 la regina Vittoria non lo creò di nuovo per il figlio Alfredo. Anche questi morì senza eredi e fu solo con Giorgio VI, nel 1947, che il titolo di duca di Edimburgo tornò a nuova vita come dono di nozze per il principe Filippo. Questa parte più storica è importante perché ha formato la tradizione secondo cui il ducato di Edimburgo spetterebbe al primo erede maschio (lasciamo da parte il caso di Filippo, perché lui sposò una regina regnante e non c’erano eredi maschi).

Proprio la tradizione non consente a Carlo di cedere il titolo oggi. Potrà farlo solo quando indosserà la corona e i titoli meno importanti si fonderanno in quello di re, come già accennato. Solo allora avrà facoltà di ricrearli e donarli ad altri membri del casato. Che lo voglia o no, questo è un altro discorso.