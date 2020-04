L'indiscrezione: "Il principe Carlo pagherà 2,5 milioni per la sicurezza di Harry e Meghan"

Appena guarito dal Coronavirus, il Principe Carlo deve affrontare immediatamente un'altra sfida. L'erede al trono britannico, infatti, dovrà pagare un totale di circa due milioni e mezzo per provvedere alla sicurezza del figlio Harry e della moglie Meghan Markle, durante la loro permanenza a Los Angeles, negli Stati Uniti. Questo anche e soprattutto per evitare un possibile incidente diplomatico con il presidente degli USA, Donald Trump.

Qualche giorno fa, infatti, il presidente americano aveva sottolineato che i reali inglesi avrebbero dovuto pagare di tasca propria per la loro sicurezza sul territorio statunitense, senza pesare sulle spalle del popolo americano. A questo attacco, come riporta Page Six, il Principe Harry e Meghan Markle avevano risposto con un comunicato in cui veniva affermato che erano già stati presi accordi privati, al di fuori del governo americano, per avere i fondi necessari a pagare la propria sicurezza.

Oggi sempre Page Six fa sapere che gli accordi privati erano stati presi proprio con il padre di Harry, il Principe Carlo. Secondo una fonte, infatti, il figlio della Regina Elisabetta: "ha accettato di versare un contributo privato ai Sussex. Non verrà mai rivelato a quanto ammonti o per cosa sarà utilizzato, ma il totale dovrebbe essere intorno ai due milioni e mezzo".

Meghan Markle e il Principe Harry sono arrivati a Los Angeles, in California, la scorsa settimana, prima che venissero chiusi i confini tra Canada e USA per via della pandemia di Coronavirus. A Los Angeles Meghan Markle, che sembra pronta a tornare nel mondo del cinema e dello spettacolo, potrà così stare vicino a sua madre e ritrovare i luoghi dove è cresciuta e dove è sempre vissuta.

Il prezzo della sicurezza dei due nobili probabilmente crescerà ancora, soprattutto perché i poliziotti inglesi non hanno il permesso di portare armi su territorio statunitense, il che significa che i due probabilmente dovranno assumere delle guardie private, più o meno a tempo pieno.



Al momento Buckingham Palace ha rifiutato qualsiasi commento sulle spese legate al Principe Harry e Meghan Markle o se queste spese peseranno sulle spalle di chi paga le tasse nel Regno Unito. In Inghilterra, oltretutto, sono in molti a non aver apprezzato la cosiddetta Mexgit, quindi è possibile che il popolo non voglia cooperare a pagare le loro spese.

