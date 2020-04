Il principe Filippo rompe il silenzio: "Grazie a tutti i medici"

La fake news era già stata smentita: il principe Filippo D’Edimburgo è ancora vivo, nonostante le malelingue, l’età che incalza e la salute cagionevole di questo ultimo periodo. Ha voluto sconfessare le bad news sul suo conto parlando alla nazione, tramite i social. Ed ecco comparire sul profilo Instagram ufficiale della Royal Family un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che lottano in prima linea contro il coronavirus.

" Mentre ci avviciniamo alla Settimana mondiale dell'immunizzazione, ho voluto riconoscere il lavoro vitale e urgente svolto da così tante persone per affrontare la pandemia – ha riferito il principe Filippo -. A partire da chi è impegnato nelle professioni mediche e scientifiche, nelle università e negli istituti di ricerca, tutti uniti nel lavorare per proteggerci dal Covid-19" .

Il Regno Unito è uno dei Paesi europei più colpiti dal nuovo coronavirus, preceduto solo da Spagna, Italia e Germania. I dati divulgati dal Ministero della Salute britannico ieri, riportavano che 120.067 persone sono risultate positive al Covid-19 e solo nella giornata del 19 aprile ci sono state 596 vittime. Il virus ha colpito anche il Primo Ministro, Boris Johnson, e il cuore della casa reale. Il principe Carlo era stato contagiato, dopo aver partecipato a un evento sull’ambiente, insieme ad Alberto di Monaco. I principi sono risultati positivi al tampone, ma sono guariti entrambi in poco tempo. È normale, quindi, che Filippo sia grato al personale sanitario, per aver curato nel migliore dei modi il suo primogenito, nonché erede al trono d’Inghilterra.

Ma il principe consorte è andato oltre: ha voluto dedicare un pensiero anche a chi non lotta in prima linea contro il terribile virus, ma è a lavoro per permettere che la vita e l’economia del Paese non si fermino. " A nome di quelli tra noi che rimangono al sicuro a casa, volevo anche ringraziare tutti i lavoratori chiave che hanno assicurato che la nostra vita continui: il personale e i volontari che lavorano alla produzione e alla distribuzione di alimenti, quelli che mantengono attivi i servizi postali e di consegna e quelli che garantiscono che la spazzatura continui a essere raccolta ", ha aggiunto Filippo.

Parole di conforto. D’altronde il principe, con i suoi 98 anni, non sarebbe potuto intervenire in prima persona per la lotta contro il virus: alle persone over 70 è stato consigliato di non lasciare la propria abitazione. Ma il piccolo gesto è stato molto apprezzato dai suoi sudditi. " Gentili e incoraggianti parole dal Duca d’Edimburgo" , ha commentato un follower. Mentre un altro utente ha parlato di lui come di un vero " gentlman" inglese.

C’è chi, però, nella famiglia reale è andato ben oltre le parole: sua nuora Sophie di Wessex, la preferita della regina Elisabetta II, ha indossato mascherina e guanti, e si messa a cucinare per il personale sanitario. Ma anche il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, oltreoceano, sono usciti di casa per distribuire i pasti alle famiglie bisognose in isolamento. Ognuno fa quel che può, età permettendo.