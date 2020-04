Principe George, i sudditi in visibilio per le foto esposte da Carlo

Il Principe George appare in una tenerissima foto che il Principe Carlo espone nel suo studio personale, a Clarence House.

Come riporta il Mirror, il Principe di Galles ha pubblicato su Instagram un video in cui parla per la prima volta della sua esperienza con il coronavirus e coglie l’occasione per ringraziare il personale sanitario dell’intero servizio sanitario nazionale, per la sua lotta in prima linea contro il contagio. Il Principe si è detto vicino alle persone anziane, che sono in gravi difficoltà a causa del virus. Ha anche descritto i suoi sintomi lievi e l’isolamento, che ancora deve affrontare per un ulteriore periodo.

“ Come stiamo tutti imparando - dice Carlo nel filmato - questa è un'esperienza strana, frustrante e spesso angosciante quando la presenza di familiari e amici non è più possibile e le abitudini normali della vita vengono improvvisamente rimosse ”.

Nonostante il video sia particolarmente significativo per il suo contenuto politico, in senso lato, a molti non è sfuggito un dettaglio che di politico ha ben poco: una foto alle spalle di Carlo. In questa immagine vi è infatti ritratto un bambino molto piccolo, un neonato con un cappellino bianco. In tanti hanno pensato che si trattasse di Archie Harrison, il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry - che i sudditi britannici hanno visto solo in ben rare occasioni - ma in realtà questi utenti si sono sbagliati.

Si tratta infatti di George di Cambridge, figlio di Kate Middleton e del Principe William. Il Mirror ha infatti eseguito degli ingrandimenti fotografici, mettendo a confronto degli scatti ufficiali di George neonato, ricordando che nel 2015 il bambino era stato fotografato con addosso quegli stessi vestiti. Gli utenti social sono estasiati di fronte al nonnino orgoglioso del giovane nipote.

George è stato ripreso e fotografato in molte occasioni pubbliche e talvolta in alcune private, condivise sui social dalla duchessa di Cambridge che, avendo studiato arte all’università, è una fotografa di grande talento. L’ultimo video in ordine di tempo risale proprio a qualche giorno fa: i Cambridge hanno pubblicato in filmato in cui i loro figli - George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis - applaudono a medici e paramedici, come forma di incoraggiamento.

Diversa è la situazione di Archie, che è stato mostrato nelle foto ufficiali solo alcuni giorni dopo la nascita e pochissime volte in situazioni pubbliche - come per esempio durante l’incontro dei Sussex con l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu.

Carlo è solito circondarsi di immagini dei propri cari nelle sue residenze. Nel suo ufficio ci sono foto della Regina Elisabetta II, del Principe Filippo di Edimburgo e della Regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon. Si dice che sulla scrivania del Principe di Galles ci sia anche uno scatto insieme a Meghan, realizzato durante il Royal Wedding, mentre Carlo la accompagnava all’altare.

