Il Principe Carlo condivide la foto d'infanzia

Il Principe Carlo ha condiviso sui social network uno scatto felice della sua infanzia.

Come riporta Hello Magazine, si tratta di un’immagine in bianco e nero pubblicata sul profilo Instagram di Clarence House, in occasione della Festa della Mamma: infatti ritrae il Principe di Galles con sua madre, la Regina Elisabetta II. Un vero e proprio scatto d’annata, che risale al 1950 ed è ambientato a Clarence House - l’abitazione in cui vive il successore dell’attuale sovrano mentre questi è in vita.

Carlo è dolcissimo, con i capelli in perfetto ordine e un cappottino, Elisabetta è chic con un filo di perle e un abito elegante, appoggiata a una colonna, mentre dietro di loro si staglia un tratto di prato perfettamente curato. I fan della Royal Family sono andati in delirio e in tanti hanno sottolineato le somiglianze tra il Principe di Carlo e il suo nipotino, il Principe George.

“ Auguro a tutti una felice Festa della mamma - si legge nella didascalia - in particolare in un anno in cui le famiglie potrebbero non essere in grado di stare insieme. Un giovane Principe Carlo gioca nel giardino della Clarence House con sua madre, la Principessa Elisabetta, nel 1950 ”.

Messaggi augurali per la Festa della Mamma sono giunti anche dalla stessa Regina sull’account social Royal Family, dal Principe Harry e Meghan Markle su Sussex Royal, dal Principe William e Kate Middleton su Kensigton Royal.

C’è grande preoccupazione in questi giorni intorno a molti membri della Royal Family, come per esempio gli stessi Eisabetta e Carlo, che sono anziani, come pure il Principe Filippo di Edimburgo.

Elisabetta e Filippo si trovano al castello di Windsor, e hanno anticipato le loro ferie pasquali per tenersi in auto-quarantena e quindi tutelarsi dall’epidemia di coronavirus. Carlo invece continua a lavorare - è noto per essere un lavoratore infaticabile - ma sta cercando di essere cauto e, quindi, anche per lui si è aperta l’esperienza dello smart working, di concerto con il proprio team.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?