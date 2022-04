Le voci sul ritorno di Harry e Meghan a Londra: "Questioni economiche"

Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito (senza i figli). Dopo giorni di indiscrezioni, i duchi di Sussex sono sbarcati in Gran Bretagna per salutare la regina Elisabetta e il principe Carlo e poi proseguire per l'Olanda, dove Harry inaugurerà gli Invictus Games in programma dal 16 al 22 aprile.

Solo due anni fa i Sussex se ne erano andati via sbattendo la porta e scatenando feroci polemiche per la rinuncia ai loro doveri. Harry e Meghan sembrano invece avere sotterrato l'ascia di guerra visto che i tabloid britannici parlano di un incontro a sorpresa al castello di Windsor per salutare la sovrana.

Si tratta della prima volta che Meghan Markle rimette piede nel Regno Unito dopo l'addio ai doveri reali avvenuto nel marzo 2020. Due anni e poco più nei quali la duchessa si è tenuta alla larga dall'Europa prima a causa della pandemia poi per la seconda gravidanza. Il duca di Sussex, invece, aveva rincontrato la regina di persona ai funerali del principe Filippo nell'aprile 2021. Un incontro fugace, prima del rientro in California, anche per colpa delle restrizioni legate al Covid alle quali Elisabetta II si era sottoposta per evitare il contagio, poi avvenuto il mese scorso.

L'arrivo dei Sussex a Londra è stato confermato da un comunicato ufficiale, nel quale si legge che si è trattato di una tappa veloce nell'ambito del viaggio in Olanda per i giochi Invictus, l'evento sportivo dei veterani di guerra ideato da Harry e fermo dal 2020. Che si tratti di un riavvicinamento o di un gesto di cortesia è impossibile saperlo, ma intanto la notizia è che Harry e Meghan hanno colto l'occasione anche per incontrare il principe Carlo e la consorte Camilla. Nessun incontro invece con William e Kate, il che confermerebbe i gelidi rapporti tra i fratelli.

Di sicuro il viaggio in Europa è una questione economica legata al contratto sottoscritto con Netflix. I Sussex agli Invictus saranno seguiti, infatti, dalle telecamere della popolare piattaforma di streaming. Secondo i tabloid inglesi sarebbero stati i vertici di Netflix a suggerire la tappa a Londra per distendere i rapporti con la famiglia reale e evitare così grane legali.