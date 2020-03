L'indiscrezione: "Il principe Harry non è felice in Canada"

Per il principe Harry non è stato facile lasciare la famiglia d’origine per inseguire il suo desiderio di indipendenza con Meghan Markle. Abbiamo intuito la profondità di questa “lacerazione interiore” lo scorso gennaio quando, durante una cena privata organizzata in onore della sua charity Sentebale, Harry ha dichiarato: “Il Regno Unito è la mia casa e un posto che amo e questo non cambierà mai” per poi aggiungere: “Provo grande tristezza per essere arrivati a questo punto. La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione presa alla leggera”.

Il principe Harry sarà anche un giovane uomo privilegiato, ma questo non gli impedisce certo di sentire lo “strappo” causato dall'addio alla royal family. Ha ottenuto ciò che voleva, ormai è libero di guardare oltre le mura del palazzo, ma questo non significa che le sue decisioni non abbiano avuto delle pesanti ripercussioni emotive anche sulla sua vita. Un amico del principe Harry ha raccontato a Vanity Fair Uk: “Per lui è un momento emozionante in molti modi. Penso che per molti versi sia dolceamaro. Lui ha sempre voluto avere una vita normale e allontanarsi dai riflettori, è quello che sta facendo, ma in pratica significa allontanarsi dalla sua famiglia” e ha proseguito: “Harry è un ragazzo leale e affettuoso, quindi per lui questo sarà molto difficile”.

Forse gli insegnamenti di Lady Diana potrebbero aver influenzato la decisione del duca di Sussex. Non è escluso nemmeno che questo desiderio di una vita normale da parte del principe Harry derivi proprio dalla ricerca (a tratti un po’ controversa) di affetto e riservatezza compiuta dalla principessa del Galles nell’arco di tutta la sua breve esistenza. Come riporta Vanity Fair l’ex guardia del corpo di Lady Diana, Ken Wharfe ha detto in proposito: “Harry ha deciso di andarsene e ora deve ricominciare tutto da capo, sospetto che sarà una lunga strada”. Wharfe ritiene che Lady Diana avrebbe approvato le scelte del figlio, purché fossero frutto di libero arbitrio.

Il principe Harry dovrà ricostruirsi un’identità, trovare il suo posto nel mondo oltre la royal family e il ruolo che ha sempre avuto a corte. In un certo senso dovrà andare alla scoperta di se stesso, come in uno di quei romanzi di formazione in cui il protagonista compie un viaggio non solo inteso come uno spostamento vero e proprio da un luogo all’altro, ma anche come viaggio introspettivo. Un percorso lungo che Meghan Markle, invece, non dovrà fare in maniera così profonda e per certi versi anche brutale. Sarà interessante vedere come si concluderà questa storia. Il nostro eroe Harry riuscirà a scriverla pagina dopo pagina, andando avanti nonostante errori e cancellature? Oppure deciderà di tornare al punto di partenza, da solo o con Meghan? Non ci resta che continuare a leggere.