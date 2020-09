Il principe Harry "ferito" per la cancellazione di Meghan dalle foto ufficiali

Il principe Harry lo scorso 15 settembre ha festeggiato il compleanno numero trentasei anni. L'anniversario è stato celebrato dai componenti della famiglia reale attraverso i propri canali social ufficiali.

Sugli account Instagram della nonna, la regina Elisabetta II, del padre, il principe Carlo e del fratello William, il duca di Cambridge, sono state pubblicate delle foto che ritraggono Harry e a commento alcune parole di augurio. Eppure, un dettaglio sembra aver provocato non poco malumore proprio al festeggiato. Le immagini pubblicate infatti non includono Meghan Markle, la moglie di Harry, e madre di suo figlio Archie nato nel maggio dello scorso anno.

La coincidenza che accomuna i tre post non è certo passata inosservata. Addirittura un portavoce di Buckingham Palace si è incaricato di fugare ogni dubbio e ogni interpretazione maliziosa dichiarando: "Si tratta soltanto di una bella foto, nessuna dietrologia".

La scelta quindi sarebbe stata dettata solo da parametri estetici e sarebbe ricaduta su scatti di anni precedenti, quando ancora la Markle non era membro della royal family. A ciò si aggiunge una regola del protocollo monarchico che vieta ai coniugi di essere presenti nelle fotografie realizzate per celebrare i compleanni dei membri della famiglia reale.

Sull'edizione cartacea del Daily Mail, la giornalista Amanda Platell esperta della monarchia ha dichiarato: "Harry deve aver sofferto molto per la scelta di escludere Meghan Markle dalle foto". Per la Platell la scelta non sarebbe stata motivata da fattori estetici, quanto da una precisa strategia che punta a mandare un messaggio all'ex attrice americana. " Kate compare nella foto pubblicata sull'account dei Cambridge. E, come tutti sappiamo da esperienze amare, le famiglie cadono a pezzi. Su di noi, però, lasciano tutta la tristezza del fallimento" , ha aggiunto Amanda Platell.