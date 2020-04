Il principe William e la promessa romantica a Kate Middleton

In passato quando si entrava a far parte di una famiglia blasonata bisogna lasciarsi alle spalle il passato e le origini. Questo accadeva anche tra nobili di alto rango. Pensate, per esempio, che quando Maria Antonietta intraprese il viaggio che dall’Austria l’avrebbe portata sul trono di Francia, una volta al confine tra i due Stati dovette abbandonare tutto ciò che possedeva di austriaco, a quanto pare persino i vestiti e indossarne altri di fattura francese. All’epoca, come ben sappiamo, non c’erano i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi (le lettere ci mettevano settimane ad arrivare a destinazione, le persone anche). Maria Antonietta sapeva che non avrebbe più rivisto la famiglia, la terra d’origine e non avrebbe potuto contare su nessuno nella nuova corte. Avrebbe dovuto ricominciare. Per fortuna questo non è stato lo stesso destino di un’altra futura regina, Kate Middleton.

Vanity Fair riporta le dichiarazioni dell’esperta reale Katie Nicholl, la quale sostiene che prima del royal wedding il principe William avrebbe fatto alla futura moglie una promessa solenne e molto moderna. Kate non avrebbe dovuto rinunciare alle sue origini per amore. Il matrimonio non l’avrebbe portata via alla sua famiglia e la duchessa di Cambridge avrebbe sempre potuto contare sui suoi genitori. Il principe William non ha cercato di nascondere o cancellare le origini commoner della moglie (peraltro cosa molto difficile da realizzare). Si è impegnato a garantire a Kate Middleton che sposare un futuro re non significa rinunciare a se stessi. A quanto pare il duca ha mantenuto la promessa.

I Middleton sono sempre presenti nella vita di Kate, dagli eventi di Ascot alle vacanze, dalle feste dei bambini al Giubileo di Diamante della regina Elisabetta. A questo proposito Katie Nicholl ha spiegato: “Il royal wedding significava diventare una Windsor e basta. Tra il duca e la duchessa di Cambridge, invece, è andata in maniera diversa”. William e Kate hanno persino trascorso il Natale del 2014 con i Middleton e non a Sandringham con la sovrana. Eppure non vi è stata alcuna polemica. Il motivo per cui a Kate Middleton è stato concesso di rompere il protocollo viene spiegato nel documentario del 2017 di Amazon Prima “Kate Middleton: Working Class To Windsor”.

Nello speciale viene chiarito che la duchessa di Cambridge “ha ricevuto un grande sostegno dalla royal family fin dall’inizio, ricevendo istruzioni precise su come comportarsi in ogni specifica situazione”. Kate, vissuta nel Berkshire, ha imparato a essere una reale, non si è mai lamentata e ha conquistato la fiducia della regina. Il documentario sottolinea: “Arrivava da un mondo diverso, ha dovuto imparare in che modo scendere da una carrozza o come chinarsi per ricevere un mazzo di fiori da una bambina”. Ha atteso 9 anni prima di sposarsi, usando quel tempo per imparare il più possibile.

Dal canto suo, però, il principe William ha dimostrato saggezza, libertà di pensiero e la volontà di indirizzare il casato su una nuova strada più moderna, in accordo con la nostra epoca. La promessa del duca non è solo un gesto romantico, ma se vogliamo ha anche un peso politico. William ha seguito il suo cuore, sposato una commoner e creato una famiglia dove il lato nobile e quello borghese sono ormai fusi uno nell’altro. Oggi sembra una via percorribile, normalissima, ma fino a non molti anni fa un matrimonio come quello tra William e Kate non sarebbe stato la norma (pensiamo a Wallis Simpson, che era anche divorziata, altro tabù sdoganato da Harry e Meghan). Il principe William è figlio del suo tempo, ma ha saputo guardare al futuro. Caratteristica di un bravo, futuro re.