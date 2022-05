La principessa Charlene rompe il silenzio: "Sono ancora fragile"

Finalmente Charlene ha infranto il muro di silenzio che la circondava. Nei mesi scorsi abbiamo letto le interviste di Alberto II a Monaco Matin e al People, i comunicati ufficiali sulle condizioni della principessa, ma finora non avevamo mai sentito i suoi commenti sull’intera vicenda che da più di un anno a questa parte occupa le pagine dei tabloid. La voce che tutti aspettavamo si è fatta sentire alla Montecarlo Fashion Week, smentendo il gossip su un possibile divorzio e sulla presunta fuga in Svizzera.

“Il cammino è stato doloroso”

La principessa Charlene vuole mettere un punto sul mistero che la circonda da oltre un anno. Lo fa con la grazia che le è propria, in poche semplici frasi attraverso le quali rivela la sua vulnerabilità. Non scende nei dettagli, fa comprendere con gentilezza che la sua vita privata appartiene solo a lei, ma nello stesso tempo ci tiene a far chiarezza. Intervistata da Nice Matin a margine della Montecarlo Fashion Week, in programma dal 23 al 27 maggio 2022, la principessa racconta qualche dettaglio sul suo stato di salute: “Ѐ ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso” e aggiunge: “Le mie priorità sono i figli, mio marito, la mia salute”.

Da notare l’ordine di apparizione delle cose che contano per Sua Altezza Serenissima: Jacques e Gabriella sono al primo posto e subito dopo il matrimonio. Charlene mette se stessa dietro alla sua famiglia o, almeno, è ciò che sembra di intuire dal suo commento. Alla fine dell’intervista la principessa dedica parole affettuose al marito: “Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia. E grata a chi mi ha sempre mandato messaggi positivi e calorosi quando ero lontana”.

Solo “rumeurs”

Sua Altezza Serenissima risponde anche alla domanda più fastidiosa, quella “da un milione di dollari” , come si dice. “Ha intenzione di parlare delle voci sul divorzio o su quelle sulla mia nuova casa in Svizzera?”, le viene chiesto. Charlene non ha esitazioni: “È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumeur sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”. Ecco cosa sarebbero per Charlene le notizie che da mesi si rincorrono sui giornali: “rumeur” , “pettegolezzi”. Alla principessa è bastato un minuto per cancellare mesi di enigmi. Ora bisognerà vedere se queste dichiarazioni basteranno a placare la stampa, oppure se emergeranno altre novità. Di certo nulla di tutto ciò che è stato scritto su Charlene è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ѐ notevole, poi, il fatto che la moglie di Alberto II non nasconda la sua sofferenza dietro a un sorriso. Ora che si sente un po’ più forte parla in modo schietto, infrangendo il tabù della principessa sempre felice, lontana dagli affanni del mondo. Anzi, ci ricorda che anche i royal sono esseri umani. Durante l’intervista Charlene parla anche della figlia, Gabriella, che è salita sulla passerella con lei: “Gabriella non era per niente nervosa, anzi era divertita. E quando è andata in scena avrebbe potuto fare uno show” . Entrambe hanno indossato i magnifici abiti del designer sudafricano Terrence Bray (che disegnò anche l'abito da cerimonia nuziale della principessa) e premiato lo stilista saudita Abdul al-Romaizan, fondatore del marchio "Ramzen" (con sede a Milano e creazioni Made in Italy).